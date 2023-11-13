На Сицилії розпочалось виверження найвищого у Європі вулкана Етни. ВІДЕО

На італійському острові Сицилія розпочалося виверження Етни – найвищого вулкана Європи, що діє.
Про це повідомляє газета La Sicilia та портал Volcano Discovery.
Фахівці Національного інституту геофізики й вулканології виділяють пароксизмальну фазу виверження – це означає, що зараз воно повільно посилюється.
Вчені кажуть, що викиди досягли 4 500 м (14 763 футів) над рівнем моря, пише Sky News.
#Italy Etna volcano erupted early on Monday. pic.twitter.com/QjZHpRC4lh— The National Independent (@NationalIndNews) November 13, 2023
Інколи через виверження Етни в Катанії доводиться закривати міжнародний аеропорт Вінченцо Белліні.
Однак La Sicilia пише, що поточна фаза виверження Етни наразі не впливає на роботу аеропорту.
Етна – це стратовулкан на острові Сицилія висотою за різними даними від 3326 до 3350 метрів.
Це найвищий та найактивніший вулкан Європи, який вже кілька разів "прокидався" цьогоріч.
Нинішній період виверження почався у 2013 році. У 2021 році за пів року Етна викинув стільки вулканічного матеріалу, що виріс у висоту майже на 30 метрів.
Етна вважається безпечним вулканом, адже більшість вивержень не становлять загрози для тих, хто живе в цьому районі.
Втім, раніше вулкан становив загрозу. У 1928 році ціле місто Маскалі було стерте з лиця землі, а у 2002 році, лава зруйнувала магазини, готелі та ресторани в районі Піано Провенцана.
Нагадаємо, раніше влада Ісландії повідомляла, що виверження місцевого вулкана може сильно пошкодити ціле місто Гріндавік.
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