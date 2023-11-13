Науковці показали, як виглядає поверхня Сонця. ВІДЕО

Вчені показали сповільнену зйомку з поверхні сонця, на ній видно рельєф зірки.

12 жовтня 2023 року астрофотограф Мігель Кларо з Лісабона зняв повний диск Сонця, пише Space.

Дослідник показав, як сонце рухається до максимуму активності за 11-річний сонячний цикл.

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"Я зробив уповільнену зйомку цілого диска Сонця, показавши багато цікавих елементів у русі. Таких як вивержені протуберанці, нитки, активні області з незначними спалахами, маленькі спікули, що танцюють на вітрі, як волосся, і ніжна хвиляста лінія плазми, що літає на сотні кілометрів над поверхнею сонця", – зазначив фотограф.

Він додав, що кінцевим результатом його роботи є відео, яке складається з 246 зображень знятих протягом 3 годин.

Нагадаємо, вчені також порахували, що у 2024 році буде "сонячний максимум". Завдяки цьому північне сяйво буде вкрай насиченим і його можна буде побачити у більш південних широтах, ніж раніше.