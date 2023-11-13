Шукає людей на техногенних завалах: у ДСНС показали чотирилапу працівницю Ханну. ФОТО

Доберман Ханна працює рятувальницею понад 4 роки.

З початком повномасштабного вторгнення найчастіше собака працює на техногенних завалах чи на забруднених армією агресора деокупованих територіях, зазначили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Ханна розпочала свою кар'єру у Павлоградському пошуково-рятувального загону "Антарєс" у щенячому віці.

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Пройшла навчання з пошуку живих людей у природному середовищі й техногенному завалі, а також загиблих та їхні останки.

Ханна на службі. Фото: ДСНС

Вона віддано працює в пошукових місіях з ДСНС, військовими та поліцією.

"На її особистому рахунку більше 50 залучень та десятки повернутих з небуття душ. Після 24 лютого 2022 року її життя, як і життя багатьох, дуже змінилося. Якщо раніше були лише пошуки в природному середовищі, то зараз найчастіше собака працює на техногенних завалах чи на забруднених армією агресора деокупованих територіях", – розповіли у ДСНС.

Собака шукає людей під завалами

Рятувальники зазначають, що попри складність роботи, Ханна дуже добра та розумна собака. За смаколик охоче показує трюки ("Зайку", і "Соромно" та безліч інших команд), які нікого не залишать байдужими.

"На людях вона завжди здається самою чемною та спокійною, це лише обманка для незнайомців. Її перші "умовно постраждалі" в тренуваннях пам'ятають цього лося в дитинстві, коли почувши запах, вона починала гальмувати лише за метр від нього... Відтоді деякі називають її "Конем", – згадують колег Ханни.