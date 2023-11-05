"Одне ціле": у Нацгвардії розповіли про службовий тандем кінолога і собаки з однаковими іменами

4-річний службовий пес Ерік на пару з кінологом, якого теж звати Ерік, виявив зброю в одному з авто на блокпосту Харкова. Нещодавно вівчарці вручили нагороду за цю знахідку.

Історію службового тандему двох Еріків розповіли у Національній гвардії.

Пес Ерік перестав довіряти людям після 4 авіаударів, які нанесли росіяни по Харкову на початку вторгнення, кажуть у Нацгвардії. Його вивезли на захід країни, а на початку року – повернули на Харківщину.

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Першу зустріч з псом кінолог пам’ятає у подробицях.

Фото: Національна гвардія

"Еріка щойно привезли з евакуації. Заходжу до нього у вольєр, а він дивиться на мене і починає посміхатися, уявляєте? З усіх собак він якось по-особливому до мене поставився. Щойно зайшов у вольєр, а він одразу ставить мені на плечі свої масивні передні лапи й посміхається на всю пащу! Було враження, що зустрілися два давніх друга, які не бачилися років двадцять!" – згадує він.

Так обидва Еріки потрапили до однієї кінологічної пари.

"У нас особливий зв’язок. Знаєте, такий міцний. Саме чоловіча дружба. Ми дуже точно відчуваємо один одного. Я завжди впевнений у тому, що Ерік прикриє мою спину. Він завжди готовий захищати, працювати невтомно!" – додає кінолог Ерік.

Тандем собаки та кінолога

Разом вони пройшли освітній курс у спеціалізованому кінологічному центрі, склали іспити та отримали відповідні сертифікати.

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Кілька місяців тому на блокпості біля Харкова військовослужбовці разом з кінологом та службовим псом перевіряли документи та оглядали транспорт.

Водій однієї з машин, що прямувала до обласного центру, не викликав підозри. Але вівчарка Ерік зреагував на запах – так він показав напарнику, де водій сховав кулемет, автомат, магазини до нього, та гранати.

За це Командувач Національної гвардії України нагородив пса Еріка медаллю "За віддану службу".

Службовий пес Ерік

Далі кінолог зі своїм службовим псом планує засвоїти максимальну кількість усіх можливих напрямів служби.

"Я впевнений, що навіть за час цієї війни ви ще не один раз почуєте про його досягнення! Я ж буду завжди поруч, вчитиму, тренуватиму, підтримуватиму свого улюбленця, як друга й найвірнішого напарника, як самого себе, адже ми — практично одне ціле!" – резюмує Ерік.

Нагадаємо, про те, як тренують службових собак ми розповідали у матеріалі про кінологів та їхніх чотирилапих вихованців.