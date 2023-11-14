Номінований на "Оскар" режисер знімає фільм про дітей, які через війну отримали важкі поранення

Відомий американський режисер Євген Афінеєвський знімає третю документальну стрічку про Україну. Цього разу в його об’єктиві опинилися діти, поранені під час повномасштабного вторгнення Росії.

Про це повідомляє Національний реабілітаційний центр "Незламні" (UNBROKEN).

"Героями нового фільму режисера, серед інших, стануть маленькі пацієнти нашого Центру, які заледве вижили після ворожих атак та на все життя матимуть на своїх тілах відбитки російської агресії", – пишуть в UNBROKEN.

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Євген Афінеєвський у центрі UNBROKEN. UNBROKEN/Facebook Євген Афінеєвський у центрі UNBROKEN. UNBROKEN/Facebook Євген Афінеєвський у центрі UNBROKEN. UNBROKEN/Facebook

Героями фільму стали:

12-річна Яна Степаненко, яка втратила ніжки під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську;

8-річний Ромчик Олексів, який отримав опіки 45% тіла під час масованого терористичного удару по Вінниці;

13-річний Стас Лях, який зазнав важкого поранення мозку, коли мирно спав у своєму домі на Харківщині;

братики Янковські, 15-річний Володя та 9-річний Яков, з Одещини та 11-річна Веронічка з Вугледару – внаслідок російських атак вони опинилися під завалами та осиротіли.

"Історії цих маленьких українців американський режисер хоче розповісти всьому світу, аби ніхто не забував: війна триває, кількість її жертв зростає щодня, від рук агресора гинуть і страждають діти. Залишає збройна агресія ворога свої глибокі сліди і на ментальному здоровʼї маленьких українців", – зазначають у Центрі.

Режисер Євген Афінеєвський – автор фільму про Революцію Гідності "Зима у вогні". У 2016 році стрічка була номінована на Оскар у категорії "Найкращий документальний повнометражний фільм".

Друга робота режисера про Україну – "Свобода у вогні" – вийшла на екрани у 2022 році. Вона присвячена страшним подіям, які українцям доводиться переживати через російську агресію.

Третя стрічка буде продовженням двох попередніх, але з фокусом уваги на дітях, які потерпають від війни. Її вихід режисер планує на кінець весни 2024 року.

Ірина Батюк, "УП. Життя"

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