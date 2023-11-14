Телескоп "Хаббл" зробив нове зображення далекої спіральної галактики. ФОТО

Космічний телескоп "Хаббл" сфотографував галактику NGC 1385, яка розташована у сузір'ї Піч на відстані 30 мільйонів світлових років від Землі.

Про це повідомляють в ESA (Європейському космічному агентстві).

NGC 1385 – це спіральна галактика із перетинкою. Діаметр її диска становить близько 70 тисяч світлових років.

Реклама:

Раніше "Хаббл" вже фіксував цю галактику, але цього разу він використав інші фільтри. На новому зображенні набагато більше рожево-червоних і бурштинових відтінків, тоді як на попередньому переважали холодні блакитні кольори.

Спіральна галактика NGC 1385. Фото: ESA

Як розповідають в ESA, "Хаббл" оснащений низкою фільтрів. Це фізичне обладнання, яке пропускає в телескоп лише специфічні довжини хвиль світла під час збору даних.

"Це призводить до втрати світла, але означає, що астрономи можуть досліджувати дуже своєрідні частини електромагнітного спектра. Це дуже корисно з багатьох причин. Наприклад, фізичні процеси в певних елементах випромінюють світло на специфічних довжинах хвиль, і фільтри можуть бути оптимізовані під ці довжини хвиль", – пояснюють в ESA.

Нагадаємо, раніше телескоп Вебба показав барвисте скупчення галактик "Різдвяна ялинка".

Реклама: