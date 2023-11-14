Телескоп "Хаббл" зробив нове зображення далекої спіральної галактики. ФОТО

Космічний телескоп "Хаббл" сфотографував галактику NGC 1385, яка розташована у сузір'ї Піч на відстані 30 мільйонів світлових років від Землі.
Про це повідомляють в ESA (Європейському космічному агентстві).
NGC 1385 – це спіральна галактика із перетинкою. Діаметр її диска становить близько 70 тисяч світлових років.
Раніше "Хаббл" вже фіксував цю галактику, але цього разу він використав інші фільтри. На новому зображенні набагато більше рожево-червоних і бурштинових відтінків, тоді як на попередньому переважали холодні блакитні кольори.
|Спіральна галактика NGC 1385. Фото: ESA
Як розповідають в ESA, "Хаббл" оснащений низкою фільтрів. Це фізичне обладнання, яке пропускає в телескоп лише специфічні довжини хвиль світла під час збору даних.
"Це призводить до втрати світла, але означає, що астрономи можуть досліджувати дуже своєрідні частини електромагнітного спектра. Це дуже корисно з багатьох причин. Наприклад, фізичні процеси в певних елементах випромінюють світло на специфічних довжинах хвиль, і фільтри можуть бути оптимізовані під ці довжини хвиль", – пояснюють в ESA.
Нагадаємо, раніше телескоп Вебба показав барвисте скупчення галактик "Різдвяна ялинка".
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