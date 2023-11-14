У США учасники книжкового клубу 28 років читали роман, текст якого вважають одним із найскладніших в історії

В американському штаті Каліфорнія учасники книжкового клубу протягом 28 років читали роман ірландського письменника Джеймса Джойса "Поминки за Фіннеганом".

Книга містить близько 628 сторінок й відома своїм експериментальним стилем написання, повідомляє The Guardian.

Зазначається, що починаючи з 1995 року щомісяця на зустріч книжкового клубу в місцевій бібліотеці приходило від 10 до 30 людей.

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Спершу вони читали по дві сторінки на місяць, але потім сповільнилися до однієї, оскільки багато часу займали обговорення та дискусії.

Читацька група "Поминок за Фіннеганом" у 2008 році. Фото: Альфред Бенджамін/The Guardian

Останню сторінку прочитали в жовтні.

Зазначається, що під час роботи над книгою, в читача виникало чимало суперечностей щодо того, де і коли відбувається дія роману та хто є його героями.

Книга написана сумішшю перероблених слів, каламбурів та алюзій із посиланнями на приблизно 80 різних мов.

Від так, учасникам знадобилося більше часу на прочитання, ніж письменник писав книгу. Відомо, що Джеймс Джойс втратив на роман 17 років, 4 з яких провів у творчій кризі, коли не писав взагалі.

Зараз члени книжкового клубу зустрічаються у форматі онлайн.

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Клуб у 1995 році створив кінорежисер-експериментатор Джеррі Фіалка з міста Веніс у Каліфорнії.

Група читачів "Поминок за Фіннеганом" на обговоренні в Остіні, штат Техас. Фото: Пітер Квадріно/The Guardian

"Наступної книги немає. Ми читаємо лише одну книгу. Назавжди", – сказав він.

Відомо, що письменник Джеймс Джойс назвав ідеального читача "Поминок за Фіннеганом" людиною, яка "страждає ідеальним безсонням".

Джойс також казав, що "вимагає від свого читача, аби він присвятив усе життя читанню його творів".

Раніше ми повідомляли, що у бібліотеках Фінляндії проводять експеримент, щоб популяризувати читання.