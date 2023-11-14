Жінкам з Конго, які заявили про сексуальне насилля з боку працівників ВООЗ, виплатили по 250 доларів

У Конго понад 100 жінок заявили про сексуальне насильство з боку працівників Всесвітньої організації охорони здоров’я під час спалаху лихоманки Ебола.

Організація виплатила постраждалим по 250 доларів компенсації, повідомляє Associated Press.

Щоб розібратися у ситуації, у березні 2023 року до Конго приїжджала працівниця ВООЗ Гая Гамхеваге, яка займається запобіганням сексуальному насильству.

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Згідно із внутрішнім звітом ВООЗ, під час поїздки вона зустріла одну із жертв насилля. Ця жінка народила дитину з "вадою розвитку, яка потребує спеціального медичного лікування", а отже – більших витрат.

У Конго працівники ВООЗ здійснили сексуальне насильство над жінками – організація виплатила постраждалим по 250 доларів. Фото: JOEL BIBUYA/Getty Images

ВООЗ виплатила по 250 доларів щонайменше 104 жінкам, які стверджували, що зазнали сексуального насильства або експлуатації з боку співробітників когніції.

Зазначається, що ця сума менша за одноденні витрати деяких чиновників ООН, які працюють у столиці Конго, та на 19 доларів більше, ніж отримувала Гамхеваге за один день візиту.

На 250 доларів у Конго можна покрити витрати менш ніж за чотири місяці. Багато людей у цій країні виживають на 2,15 долара на день.

Однак виплати здійснювалися не просто так. Щоб отримати гроші, жінкам потрібно було пройти навчальні курси, які мали допомогти їм розпочати "діяльність, що приносить дохід".

Багато постраждалих досі нічого не отримали. У конфіденційному документі ВООЗ заявила, що близько третини відомих жертв "неможливо знайти". Водночас майже десяток жінок відмовилися від грошей.

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Одна із постраждалих, 34-річна Альфонсін, розповіла, що на неї чинили тиск, аби вона вступила в статевий зв'язок зі співробітником ВООЗ. В обмін на це їй пропонували роботу працівницею інфекційного контролю в команді реагування на лихоманку Ебола. Щоб отримати компенсацію від ВООЗ, жінка пройшла курс випічки.

"Гроші допомогли в той час, але цього було недостатньо", – сказала Альфонсін у коментарі AP.

Постраждалі сказали Гамхеваге, що хочуть, аби "винні були притягнуті до відповідальності, щоб вони більше нікому не могли завдати шкоди".

ВООЗ повідомила AP, що розраховували суму відшкодування, виходячи з вартості продуктів у Конго та "глобальних рекомендацій не видавати більше готівки, ніж це було б розумно для громади, щоб не наражати одержувачів на подальшу шкоду".

"Ми нічого не можемо зробити, щоб це компенсувати (сексуальне насильство та експлуатацію – ред.).

Очевидно, що ми зробили недостатньо", – сказала Гамхеваге.

За її словами, ВООЗ також допомогла покрити медичні витрати на 17 дітей, які народилися в результаті насильства.

Щонайменше одна жінка, яка завагітніла від лікаря ВООЗ, домовилася про компенсацію, яка передбачає, зокрема, земельну ділянку і медичне обслуговування. Крім того, лікар також погодився платити 100 доларів щомісяця до народження дитини.

Загалом ВООЗ сплатила жертвам близько 26 тисяч доларів. Це лише близько 1% від 2 мільйонів доларів "Фонду допомоги жертвам сексуального насильства", створеного для жертв сексуального насильства, в першу чергу, в Конго.

Група експертів, створена ВООЗ, виявила щонайменше 83 насильники під час боротьби з лихоманкою Ебола, серед яких – 21 співробітник ВООЗ. Наймолодшій відомій жертві було 13 років.

Нагадаємо, раніше ми писали, що католицька церква Іспанії попросила вибачення у жертв сексуального насильства, вчиненого духовенством.