Як українкам, які перебувають за кордоном, оформити лікарняний для декрету – пояснили у МОЗ

Ірина Батюк Журналістка УП. Життя
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14 листопада 2023

Вагітні пацієнтки, які перебувають за кордоном, можуть отримати медичний висновок про тимчасову непрацездатність у зв'язку з виходом у декрет без особистого огляду в лікаря.

Як повідомляє МОЗ, медики можуть формувати медичні висновки для таких пацієнток на підставі іноземних медичних документів, що засвідчують факт вагітності або пологів у жінки.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) у разі вагітності та пологів може сформувати як сімейний лікар, з яким пацієнтка уклала декларацію, так і будь-який інший лікар, який має право формувати МВТН у цій категорії.

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Якщо пологи вже відбулися, український лікар на підставі іноземних медичних документів, які це підтверджують, має сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність. Лікарняний у такому випадку почнеться з дати пологів.

Фото: EugeneGensyurovksy/Depositphotos

Якщо в жінки за кордоном були ускладнені пологи або народилося декілька дітей, лікар має сформувати породіллі медичний висновок не на 126, а на 140 календарних днів. 

Покроковий алгоритм дій для вагітних українок, які перебувають за кордоном:

  • у країні перебування слід звернутися до лікаря. На момент настання чи після 30 тижня вагітності треба отримати іноземний медичний документ, в якому зазначено факт та термін вагітності;
  • іноземний медичний документ рекомендовано перекласти українською та нотаріально завірити переклади;
  • повідомити сімейного або іншого лікаря, якому пацієнтка надала право на перегляд медичної інформації в електронній системі охорони здоров’я, про потребу у формуванні медичного висновку про тимчасову непрацездатність;
  • передати лікареві в узгоджений з ним спосіб іноземні медичні документи та їхній переклад;
  • переконатися, чи зміг лікар успішно сформувати медичний висновок;
  • в особистому кабінеті Пенсійного фонду України перевірити успішність сформованого електронного лікарняного;
  • повідомити роботодавця про е-лікарняний та чекати на соціальні виплати.

Нагадаємо, раніше ми писали, що вагітні жінки можуть розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності.

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