Як піти у декрет пізніше 30 тижня вагітності: пояснює МОЗ

Вагітні жінки можуть розпочати декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності.

Що для цього треба, пояснили у Міністерстві охорони здоров'я.

Верховна Рада нещодавно прийняла Закон, згідно з яким жінка має право піти у декретну відпустку пізніше 30 тижня вагітності.

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Вагітна жінка за власним бажанням зможе визначити дату початку відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Вона має про це рішення повідомити лікарю, який веде її вагітність. Адже саме він формує медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) за категорією "Вагітність та пологи" та зазначає дату.

Таким чином жінка може самостійно вирішити, відколи вона розпочне свою декретну відпустку. У МОЗ кажуть, що її можна навіть перенести на післяпологовий період.



"Якщо жінки пологи стануться до зазначеної в заяві дати, МВТН буде сформований з дати пологів. Такий процес не впливатиме на загальну тривалість МВТН і відпустки відповідно. Що, своєю чергою, не призводитиме до зменшення розміру допомоги з вагітності та пологів", – зазначають у МОЗ.

Стандартний строк МВТН складає 126 календарних днів, але для жінок, в яких народилося кілька дітей або були ускладнені чи передчасні пологи, цей строк продовжується ще на 14 днів.