На Волині до 5 років засудили чоловіка, який розбещував трьох малолітніх дівчаток

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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14 листопада 2023

На Волині до 5 років ув’язнення засудили 55-річного чоловіка, який розбещував трьох малолітніх дівчаток. 

Розпусні дії щодо дітей чоловік вчиняв неодноразово впродовж року, йдеться у вироку Любомльського райсуду Волинської області. 

У рамках розслідування встановили, що чоловік у період з вересня 2022 року по травень 2023-го розбещував трьох дівчат, яким сім, вісім та дев’ять років.

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Відомо, що обвинувачений оголявся перед дітьми й руками приводив у стан збудження власні статеві органи. 

"Розпусні дії сексуального характеру відносно малолітніх спрямовані на задоволення власної статевої пристрасті, а також здатних викликати фізичне та моральне розбещення малолітніх, які призвели до порушення нормального психічного та соціального розвитку дітей", – йдеться у вироку.

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Фото: Ute Grabowsky/Getty Images 

Суддя визнав винним чоловіка у порушенні частині 2 статті 156 ККУ (розбещення неповнолітніх) та призначили йому п’ять років та шість місяців ув’язнення. 

У присуджений термін йому врахують період, який він провів у СІЗО під час розслідування, зазначається у вироку. 

Окрім цього інформацію про засудженого мають внести  до реєстру педофілів.

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Раніше чоловік вже мав судимість за розбещення неповнолітніх. 

Раніше ми повідомляли, що у Хмельницькому суд дав 14 років в’язниці хлопцю, який зґвалтував і вбив 16-річну дівчину

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