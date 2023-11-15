Вибухи у космосі можуть послабити щит Землі, який захищає її від сонячної радіації – дослідження

Нове дослідження показує, що вибухові події в космосі можуть тимчасово вимкнути природний щит, який захищає від шкідливого сонячного випромінювання.

9 жовтня 2022 року телескопи в космосі зафіксували струмінь високоенергетичних фотонів, що летіли крізь космос до Землі. Це свідчить про вибух наднової зірки на відстані 1,9 мільярда світлових років, повідомляє The New York Times.

Такі події відомі як гамма-спалахи, і астрономи, які вивчають цей спалах, сказали, що він був "найяскравішим за всі часи".

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Тепер команда вчених виявила, що цей спалах спричинив зміну кількості іонізованих частинок, знайдених у верхній атмосфері Землі, зокрема молекул озону, які легко поглинають шкідливе сонячне випромінювання.

Спалах невидимого гамма-випромінювання, що викликає збурення в іоносфері Землі. ESA/ATG Europe

"Озон був частково виснажений, його було тимчасово знищено", – сказав П’єтро Убертіні, астроном з Національного інституту астрофізики в Римі, який брав участь у виявленні атмосферної події.

Наразі, за словами вчених, не сталося "нічого серйозного", але якби наднова спалахнула ближче до Землі, "це була б катастрофа".

Відкриття, про яке повідомляється у статті, опублікованій в журналі Nature Communications, демонструє, як вибухи, що відбуваються навіть далеко від Сонячної системи, можуть впливати на атмосферу.

Більша частина атмосферного озону зосереджена в тонкому шарі стратосфери, приблизно від 10 до 25 миль над поверхнею Землі.

Саме там дослідники виявили діру в озоні над Антарктидою, яка з’явилася унаслідок використання хімікатів, що були знайдені в аерозольних розпилювачах і пластиковій піні.

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Озоновий шар поглинає більшу частину ультрафіолетового випромінювання Сонця, яке може спричинити сонячні опіки, рак шкіри та пошкодження врожаю.

Моделювання показало, що спалах гамма-випромінювання у Чумацькому Шляху може знищити озоновий шар стратосфери на роки. Цього буде достатньо, щоб викликати вимирання людства.

Докторка Лаура Хейс, фізик сонячної енергії з Європейського космічного агентства, яка не брала участі в дослідженні, додала, що навіть віддалені космічні явища викликають великі атмосферні збурення.

"На щастя для нас, цей спалах гамма-випромінювання був дуже далеким, тому його наслідки були радше науковою цікавістю, ніж загрозою", – сказала вона в електронному листі.

За словами доктора Убертіні, якби гамма-спалах був у мільйон разів більшим, він міг би іонізувати достатню кількість озону, щоб послабити захисний бар’єр протягом кількох днів або місяців.

Утім, ймовірність цього низька. Такі потужні спалахи, як той, що встався минулого року, рідкісні, вони відбуваються лише раз на 10 тис. років.

Доброю новиною є й те, що озон відновлюється сам: зрештою звільнені електрони знову захоплюються іонізованими молекулами в повітрі.

Нагадаємо, супутникові дані демонструють, що діра в озоновому шарі над Антарктидою цього року, одна з найбільших, які бачили.

Раніше ми розповідали, чому космічні тіла зазвичай мають круглу форму.