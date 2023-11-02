Чи можуть військові виїжджати за кордон під час відпустки – відповідають юристи

Наразі в українському законодавстві немає прямого дозволу на виїзд за кордон військовослужбовцям під час відпустки.
Однак це питання зазвичай вирішують в індивідуальному порядку, пояснили юристи компанії MORIS Віталій Гуренко та Ростислав Соботник для "УП.Життя".
"Коли військовий подає рапорт командуванню на відпустку, потрібно вказати та підтвердити, що в нього є обґрунтовані причини виїзду за кордон.
Наприклад, якщо його дружина і діти в іншій країні. Тоді військовий має подати свідоцтва про шлюб та народження дитини, а також документи, які доводять перебування родини за кордоном. На підставі них командир військової частини приймає рішення, чи дозволити таку відпустку", – кажуть фахівці.
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Далі це рішення мають закріпити у відповідному наказі. Інформація фіксується на відпускному квитку військовослужбовця – на документі зазначено термін відпустки з дозволом на виїзд.
Але юристи попереджають, що немає гарантій, що Державна прикордонна служба дозволить військовослужбовцю виїхати за кордон навіть з відповідними документами.
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Наразі у Верховній Раді зареєстрований законопроєкт №8090 від 30 вересня 2022 року, який може юридично дозволити виїзд за кордон військовим для відвідування родичів. У ньому також прописана умова, що вони "протягом не менше ніж 90 днів безпосередньо брали участь у заходах забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави".
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