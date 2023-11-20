Українці за кордоном можуть здати ДНК для пошуку безвісти зниклих рідних: де і коли

Для пошуку рідних родичі безвісти зниклих за особливих обставин можуть здати зразки ДНК за кордоном.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець.
Наразі послуга доступна у Польщі та Німеччині. Зібрані зразки експерти передадуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих безвісти.
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Омбудсмен оприлюднив графік здачі ДНК.
|Омбудсмен оприлюднив графік здачі ДНК за кордоном для українців, чиї родичі безвісти зникли. Фото: utah778/Getty Images
Польща:
- 28 листопада – Краків;
- 30 листопада – Варшава;
- 30 листопада – Познань.
Німеччина:
- 2 грудня – Берлін;
- 2 грудня – Мюнхен;
- 3 грудня – Дрезден;
- 4 грудня – Франкфурт-на-Майні;
- 5 грудня – Дюссельдорф.
Для запису на процедуру необхідно звертатися за номером: +38 068 791 00 00.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знайти загиблих чи зниклих рідних під час війни.
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