Українці за кордоном можуть здати ДНК для пошуку безвісти зниклих рідних: де і коли

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
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20 листопада 2023

Для пошуку рідних родичі безвісти зниклих за особливих обставин можуть здати зразки ДНК за кордоном.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець.

Наразі послуга доступна у Польщі та Німеччині. Зібрані зразки експерти передадуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих безвісти. 

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Омбудсмен оприлюднив графік здачі ДНК.

Омбудсмен оприлюднив графік здачі ДНК за кордоном для українців, чиї родичі безвісти зникли. Фото: utah778/Getty Images

Польща:

  • 28 листопада – Краків;
  • 30 листопада – Варшава;
  • 30 листопада – Познань.

Німеччина:

  • 2 грудня – Берлін;
  • 2 грудня – Мюнхен;
  • 3 грудня – Дрезден;
  • 4 грудня – Франкфурт-на-Майні;
  • 5 грудня – Дюссельдорф.

Для запису на процедуру необхідно звертатися за номером: +38 068 791 00 00. 

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знайти загиблих чи зниклих рідних під час війни.

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