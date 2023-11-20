Українці за кордоном можуть здати ДНК для пошуку безвісти зниклих рідних: де і коли

Для пошуку рідних родичі безвісти зниклих за особливих обставин можуть здати зразки ДНК за кордоном.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Уповноважений із захисту прав людини Дмитро Лубінець.

Наразі послуга доступна у Польщі та Німеччині. Зібрані зразки експерти передадуть українським слідчим для пошуку та ідентифікації зниклих безвісти.

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Омбудсмен оприлюднив графік здачі ДНК.

Омбудсмен оприлюднив графік здачі ДНК за кордоном для українців, чиї родичі безвісти зникли. Фото: utah778/Getty Images

Польща:

28 листопада – Краків;

30 листопада – Варшава;

30 листопада – Познань.

Німеччина:

2 грудня – Берлін;

2 грудня – Мюнхен;

3 грудня – Дрезден;

4 грудня – Франкфурт-на-Майні;

5 грудня – Дюссельдорф.

Для запису на процедуру необхідно звертатися за номером: +38 068 791 00 00.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як знайти загиблих чи зниклих рідних під час війни.