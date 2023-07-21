Полярники показали, як морський леопард полює на пінгвіна. ВІДЕО

Вчені з дослідницької станції "Академік Вернадський" показали відео, де морський леопард полює на пінгвіна виду Аделі.

Дійство відбувається поблизу берега, там помітно скупчення пернатих, повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

"Вочевидь, стрімка атака зненацька не була успішною, тож довелося наздоганяти жертву", – зазначили полярники.

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Морські леопарди – одні з найвправніших хижаків у водах Антарктики. Їхня довжина в дорослому віці може сягати 3,5 метра. Самки зазвичай більші за самців.

Швидкість тварин у водоймі дуже різна: можуть розганятися до 35 км/год і більше. Пінгвіни Аделі – до 15 км/год.

"Однак "адельки" дуже маневрені та здатні швидко змінювати напрямок руху. Такий прийом зрештою виснажує героя відео і змушує його відмовитись від потенційної здобичі", – розповіли вчені.

Морські леопарди належать до пагофільних видів. Це означає, що значна частина їхнього життєвого циклу пов'язана з морським льодом. Багато часу вони проводять на плавучих крижинах. Там леопарди відпочивають, народжують і вигодовують малят.

У різні періоди тварини перебувають в акваторіях, де можна знайти їжу. Зокрема там, де є скупчення риби криль, колонії пінгвінів і ластоногих (наприклад, тюленів).

Морський лев. Фото: Національний антарктичний науковий центр

У їхньому раціоні часто переважає криль, також вони вправно полюють на пінгвінів та тюленів.

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Леопарди по-різному здобувають їжу.

"Щоб поласувати тюленями, вони можуть поводитися трьома способами", – розповіли полярники.

Наприклад, довго вичікують малюків під берегом. Для цього висувають з води тільки ніздрі.

Також тварини вистрибують на дитинча, ховаючись у хвилях прибою, його використовують як укриття.

Леопарди, щоб вполювати здобич, ще можуть просто переслідувати її у відкритій воді, не ховаючись.

На пінгвінів тварини також полюють різними способами.

Буває, що нерухомо очікують їх у воді поблизу місця, де пернаті сходять в океан та повертаються на берег. Потім стрімко атакують здобич.

Іноді, просто переслідують пінгвіна, що трапився їм у відкритій воді.

Нагадаємо, у водах Південного океану, у районі дослідницької станції "Академік Вернадський" утворилися крижини, які нагадують млинці.