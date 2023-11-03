Південна півкуля Землі засихає швидше, аніж Північна – дослідження

Вчені дійшли висновку, що Південна півкуля нашої планети повільно засихає. Відбувається цей процес швидше, ніж у Північній.

Про це повідомляє Science Alert із посиланням на дослідження, опубліковане у науковому журналі Science.

Міжнародна група вчених простежила, що з 2001 по 2020 роки тривав процес поступового засихання Південної півкулі.

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За їхніми припущеннями, причиною такої тенденції є явище Ель-Ніньйо – різке підвищення температури води у східній частині Тихого океану. Воно відбувається кожні декілька років.

Науковці проаналізували дані супутників та виміри річок і струмків. Завдяки цьому вони розрахували зімни в доступності води.

Водозабезпеченість – це різниця між кількістю надходжень води до ландшафту у вигляді дощів та її виведення в атмосферу шляхом випаровування.

Попри те, що Південна півкуля займає лише чверть суходолу планети (якщо не враховувати Антарктиду), вона має більший вплив на глобальну доступність води, ніж Північна.

Дослідження показало, що водозабезпеченість значно знизилася в Південній Америці, у більшій частині Африки, Центральній і Північно-Західній Австралії.

Доступність воді у Північній півкулі більш-менш збалансована. Зокрема, це пов’язано із впливом людини – зрошуванням, будівництвом дамб тощо.

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Однак зміни у Південній півкулі впливають і на Північну. Саме у Південній Америці розташовані тропічні ліси Амазонії, які є ключовим регулятором клімату та глобально важливим середовищем існування видів.

Висихання тропічних лісів може призвести до зменшення рослинності та збільшення ризику пожеж. Це потенційно спричинить вивільнення мільярдів тонн вуглецю.

Крім того, збільшиться навантаження на продовольчу систему, адже Південна Америка є експортером соєвих бобів, цукру, м'яса, кави та фруктів на світовий ринок.

Засуха у Північній Австралії здатна змінити структуру рослинності й призвести значного підвищення температури. Зокрема, до 2100 року вона може перевищити 35°C протягом більшої частини року.

Поступовий процес висихання також відбувається на південному заході та південному сході Австралії. Це може спричинити зміни у навколишньому середовищі, лісові пожежі, виснаження річок та згубного вплинути на здоров'я людей.

Нагадаємо, раніше вчені повідомляли, що глобальне потепління пришвидшилося, й людство знаходиться ранній стадії надзвичайної кліматичної ситуації.