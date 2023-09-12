Ведмідь з Ямполя, якого врятували ЗСУ, житиме у шотландському зоопарку

Шотландський зоопарк прихистить азійського чорного ведмедя, який ледве вижив під час російської окупації Ямполя на Донеччині.
На початку наступного року ведмідь вирушить до свого нового дому – зоопарку "П'ять сестер" у Шотландії, повідомляє CNN.
Українські військові врятували ведмедя у селищі Ямпіль на Донеччині у жовтні 2022 року.
Майже всі з 200 тварин у покинутому приватному зоопарку загинули від голоду або обстрілів.
|Шотландський зоопарк прихистить азійського чорного ведмедя, який ледве вижив під час російської окупації Ямполя
Одним з небагатьох, хто залишився в живих, був тяжкопоранений 12-річний ведмідь. Тварина отримала контузію, коли снаряд розірвався біля її клітки.
Українські військові передали ведмедя волонтерам та зоозахисникам UAnimals, які забезпечили реабілітацію чотирилапого.
|Військові врятували контуженого ведмедя і передали зоозахисникам
Ведмедя назвали Ямполем – на честь села, де його знайшли. Спочатку він проходив реабілітацію в Луцькому зоопарку.
Потім його перевезли до Польщі, Бельгії, а тепер – передадуть шотландському зоопарку.
|Фото: Луцький зоопарк
Нагадаємо, раніше в UAnimals розповіли, яких тварин врятували завдяки українським військовим.
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