Астрономи виявили найвіддаленішу та найстарішу чорну діру. ФОТО

Астрономи за допомогою телескопів NASA знайшли найвіддаленішу та найстарішу чорному діру, яку можна побачити у рентгенівських променях.

Про це повідомили у NASA.

На основі даних з рентгенівської обсерваторії "Чандра" і космічного телескопа Джеймса Вебба команда вчених побачила характерні ознаки чорної діри, яка почала рости через 470 мільйонів років після Великого вибуху.

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За словами вчених, наразі космічний об’єкт перебуває на ранній стадії зростання, а його маса подібна до маси галактики.

Скупчення галактик Abell 2744, позаду якого знаходиться галактика UHZ1 з чорною дірою. Фото: NASA

Чорну діру знайшли в галактиці UHZ1 в напрямку галактичного скупчення Abell 2744, розташованого за 3,5 мільярда світлових років від Землі.

Однак дані телескопа Вебба показали, що відстань до галактики значно більша, ніж до скупчення. Вона дорівнює 13,2 мільярда світлових років від нашої планети.

Понад два тижні спостережень за допомогою "Чандри" показали, що у галактиці наявний інтенсивний перегрітий газ із рентгенівським випромінюванням. Це є характерною ознакою надмасивної чорної діри, яка зростає.

Світло від галактики та рентгенівське випромінювання від газу навколо її надмасивної чорної діри збільшується приблизно в чотири рази завдяки проміжній матерії в Abell 2744. Це посилює інфрачервоний сигнал, виявлений Веббом, і дозволяє "Чандрі" виявити слабке джерело випромінювання.

"Існують фізичні обмеження на те, як швидко чорні діри можуть рости після утворення. Але ті, що народжуються масивнішими, мають фору. Це схоже на посадку саджанця, якому потрібно менше часу, щоб вирости в повнорозмірне дерево, ніж якби ви почали з насіння", – каже астроном Енді Гулдінг.

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Науковці знайшли докази того, що нововідкрита чорна діра народилася масивною. Її маса оцінюється в діапазоні від 10 до 100 мільйонів Сонць. Це дорівнює масі майже всіх зірок у галактиці, в якій вона існує.

"Ми вважаємо, що це перше відкриття "Надвеликої чорної діри" і найкращий доказ того, що деякі чорні діри утворюються з масивних хмар газу.

Вперше ми спостерігаємо коротку стадію, коли надмасивна чорна діра важить приблизно стільки ж, скільки зірки в її галактиці, перш ніж вона відстане від них", – розповідає астрономка Пріямвада Натараян.

Це спостереження потенційно може пояснити, як утворилися деякі з перших надмасивних чорних дір у Всесвіті.

Нагадаємо, раніше ми писали, що супутник від NASA наніс на мапу майже всю воду на Землі.