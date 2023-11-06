Супутник від NASA наніс на мапу майже всю воду на Землі. ВІДЕО

Космічне агентство NASA показало на мапі, який вигляд має майже вся вода Землі.

На основі даних супутника Surface Water and Ocean Topography (SWOT) створили анімацію, яка показує різну висоту поверхні океанів, прісноводних озер і річок планети.

Ці дані були зібрані під час першого повного 21-денного перебування SWOT на науковій орбіті з 26 липня до 16 серпня, повідомляє Space.

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Супутник надав дуже детальні дані для нових карт глобального рівня моря планети.

"Детальна інформація, яку SWOT надсилає про рівень моря по всьому світу, просто неймовірна", – сказав керівник проєкту SWOT Параг Вазе.

SWOT запустили у космос 16 грудня 2022 року на борту ракети SpaceX Falcon 9 зі стартового комплексу-4Е на Ванденберзькій базі у Каліфорнії.

Супутник є спільною місією NASA та Французького космічного агентства (CNES). Він обертається навколо Землі на висоті близько 857 кілометрів.

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Протягом своєї місії космічний апарат вимірюватиме висоту води на 90% поверхні Землі кожен 21 день, документуючи зміни глобального рівня води.

"Ці дані сприятимуть дослідженню наслідків зміни клімату і допоможуть громадам у всьому світі краще підготуватися до потепління", – кажуть у NASA.

Нагадаємо, раніше у NASA показали зелене полярне сяйво з космосу.

Також в агентстві показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів.