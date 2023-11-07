Новий тренд у соцмережах: світ танцює гопака під пісню "Ти ж мене підманула". ВІДЕО

У соцмережі ТікТок з'явився новий тренд, який об’єднав людей різних національностей, що танцюють український народний танець "Гопак" під пісню "Ти ж мене підманула".

Гопак витанцьовують французи, німці, поляки, японці і навіть військові Армії оборони Ізраїлю – "Цахал".

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Одним з найпопулярніших в мережі є відео військової з армії оборони Ізраїлю – "Цахал". Танець молодої дівчини набрав понад 200 тисяч вподобайок, понад три мільйони переглядів і майже десять тисяч коментарів.

"Якщо терористи прийдуть до мене, ось що я з ними зроблю, і вони одразу втечуть", – написала дівчина під відео.

Пара під ніком @ketlinkali також зачарувала глядачів своїм танцем. Виступ підписаний на івриті: "Ось як ми будемо танцювати, коли виграємо цю війну війну".

А ось танець дівчат з Одеси:

Учасники Королівського балету у Швеції також поділилися своїм виступом у соцмережі. Одне з їхніх відео переглянули понад 200 тисяч користувачів.

Користувач @Natalka поділилася відео, на якому француз витанцьовує гопака на фоні Ейфелевої вежі в Парижі.

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Танцюють український гопак і у Польщі, місто Познань.

Не залишився осторонь і Казахстан.

Ірина Бура, "УП. Життя"