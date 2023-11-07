Новий тренд у соцмережах: світ танцює гопака під пісню "Ти ж мене підманула". ВІДЕО

У соцмережі ТікТок з'явився новий тренд, який об’єднав людей різних національностей, що танцюють український народний танець "Гопак" під пісню "Ти ж мене підманула".
Гопак витанцьовують французи, німці, поляки, японці і навіть військові Армії оборони Ізраїлю – "Цахал".
Одним з найпопулярніших в мережі є відео військової з армії оборони Ізраїлю – "Цахал". Танець молодої дівчини набрав понад 200 тисяч вподобайок, понад три мільйони переглядів і майже десять тисяч коментарів.
"Якщо терористи прийдуть до мене, ось що я з ними зроблю, і вони одразу втечуть", – написала дівчина під відео.
@rotem_karmi והבנות בחדר עשו לי סייד איי של החיים #מלחמה #מלחמה #סיידאיי💀 #ריקוד ♬ оригінальний звук - _rabadjullia_
Пара під ніком @ketlinkali також зачарувала глядачів своїм танцем. Виступ підписаний на івриті: "Ось як ми будемо танцювати, коли виграємо цю війну війну".
@ketlinkali שככה נרקוד כשננצח במלחמה הזאת 😍 #ראייןוהרוסית #ויראלי #fypシ #standwithisrael #ישראלשלי @Ryan ♬ оригінальний звук - _rabadjullia_
А ось танець дівчат з Одеси:
@ritaachkkaaa @_rabadjullia_ #гопакчеллендж ♬ оригінальний звук - _rabadjullia_
Учасники Королівського балету у Швеції також поділилися своїм виступом у соцмережі. Одне з їхніх відео переглянули понад 200 тисяч користувачів.
@joaosanta6 Part 2 😆🫶🤘 #ukraine #cossack ♬ оригінальний звук - _rabadjullia_
Користувач @Natalka поділилася відео, на якому француз витанцьовує гопака на фоні Ейфелевої вежі в Парижі.
@united24.media People from all over the world are dancing the traditional Ukrainian dance, the hopak. We love it! #hopak #ukraine ♬ оригинальный звук - United24
Танцюють український гопак і у Польщі, місто Познань.
@ztlpoznanawf Próby>>>Spotkania z ludźmi z poza zespołu 💅🌻 #taniecludowy #taniec #polskifolklor #folklor ♬ оригінальний звук - _rabadjullia_
Не залишився осторонь і Казахстан.
@zhaaddyra #народницы #павлодар ♬ оригінальний звук - _rabadjullia_
Ірина Бура, "УП. Життя"
Читайте також: "TikTok потайки просуває російський контент попри заборону. Дослідження"