TikTok потайки просуває російський контент попри заборону. Дослідження

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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11 серпня 2022

Китайська соцмережа TikTok продовжує рекомендувати у стрічці російський контент та публікує відео користувачів з РФ попри заборону.

Раніше платформа TikTok пішла з РФ через російський закон про "фейки". Росіянам заборонили публікувати відео в TikTok, а також бачити світовий контент і нові російські відео.

Однак дослідники заявили, що TikTok здійснює "тіньове просування" контенту для росіян, попри нову політику платформи, опубліковану 30 червня.

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Відповідне дослідження провела некомерційна організація Tracking Exposed, повідомляє "Суспільне".

"Ми виявили, що контрольовані російським урядом ЗМІ просувають користувачам із Росії політичний і неполітичний контент через алгоритмічно рекомендовану сторінку "Для вас" (FYP), навіть якщо він не відображається в профілях користувачів, які його опублікували", – кажуть дослідники.

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 Фото: monticello/Depositphotos

"Тіньове просування" – це новий термін, який винайшли дослідники, що означає алгоритмічне просування контенту, який нібито заборонений на платформі.

Деякі російські верифіковані облікові записи продовжують викладати новий контент, незважаючи на заборони.

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Ці нові відео доступні як росіянам, так і закордонним користувачам.

Також російські облікові записи неодноразово рекомендувалися на сторінці "Для вас".

Зокрема, дослідники зафіксували тіньове просування аккаунту "Кинопоиск" – російської бази даних, пов’язаної з фільмами.

Заходячи на аккаунт "Кинопоиска" з Росії, російські користувачі отримують відео, завантажені після заборони.

Так само у TikTok видно контент акаунтів Yandex Music, Premier, Letoile Official, Hice Bank, Prequelapp, Vprokru, Beautybomb.rus, Aviasales and Yota.ru.

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Міжнародний політичний контент також повернувся у TikTok для росіян. 

Зокрема, політичний контент потрапляє у рекомендації, якщо користувач з РФ починає стежити за політичними акаунтами.

"Я ніколи не бачив платформи, яка б непрозоро рекламувала вміст, який вона публічно заборонила. Лише TikTok може пояснити, чому сторінка For You потайки просуває контент в Росії. 

Враховуючи, наскільки життєво важливим є потік інформації під час війни, TIkTok уже давно пора пояснити свою політику щодо контенту в Росії раз і назавжди", – сказав очільник дослідження Сальваторе Романо.

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