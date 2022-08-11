TikTok потайки просуває російський контент попри заборону. Дослідження

Китайська соцмережа TikTok продовжує рекомендувати у стрічці російський контент та публікує відео користувачів з РФ попри заборону.

Раніше платформа TikTok пішла з РФ через російський закон про "фейки". Росіянам заборонили публікувати відео в TikTok, а також бачити світовий контент і нові російські відео.

Однак дослідники заявили, що TikTok здійснює "тіньове просування" контенту для росіян, попри нову політику платформи, опубліковану 30 червня.

Відповідне дослідження провела некомерційна організація Tracking Exposed, повідомляє "Суспільне".

"Ми виявили, що контрольовані російським урядом ЗМІ просувають користувачам із Росії політичний і неполітичний контент через алгоритмічно рекомендовану сторінку "Для вас" (FYP), навіть якщо він не відображається в профілях користувачів, які його опублікували", – кажуть дослідники.

"Тіньове просування" – це новий термін, який винайшли дослідники, що означає алгоритмічне просування контенту, який нібито заборонений на платформі.

Деякі російські верифіковані облікові записи продовжують викладати новий контент, незважаючи на заборони.

Ці нові відео доступні як росіянам, так і закордонним користувачам.

Також російські облікові записи неодноразово рекомендувалися на сторінці "Для вас".

Зокрема, дослідники зафіксували тіньове просування аккаунту "Кинопоиск" – російської бази даних, пов’язаної з фільмами.

Заходячи на аккаунт "Кинопоиска" з Росії, російські користувачі отримують відео, завантажені після заборони.

Так само у TikTok видно контент акаунтів Yandex Music, Premier, Letoile Official, Hice Bank, Prequelapp, Vprokru, Beautybomb.rus, Aviasales and Yota.ru.

Міжнародний політичний контент також повернувся у TikTok для росіян.

Зокрема, політичний контент потрапляє у рекомендації, якщо користувач з РФ починає стежити за політичними акаунтами.

"Я ніколи не бачив платформи, яка б непрозоро рекламувала вміст, який вона публічно заборонила. Лише TikTok може пояснити, чому сторінка For You потайки просуває контент в Росії.

Враховуючи, наскільки життєво важливим є потік інформації під час війни, TIkTok уже давно пора пояснити свою політику щодо контенту в Росії раз і назавжди", – сказав очільник дослідження Сальваторе Романо.