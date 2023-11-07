В Росії вручили повістку депортованому з Маріуполя 17-річному підлітку

У Росії незаконно депортованому з Маріуполя 17-річному Богдану Єрмохіну вручили повістку.

Про це повідомляє Радіо Свобода із посиланням на адвокатку підлітка Катерину Бобровську.

Батьки Богдана померли, коли йому було 8 років. Його опікункою весь час була рідна сестра.

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Спочатку російські військові вивезли Богдана до окупованого Донецька. А вже у травні 2022 року він опинився в дитячому санаторії у Московській області Росії.

Незаконно вивезений до Росії 17-річний Богдан Єрмохін, якому вручили повістку. Фото: Радіо Свобода

У липні 2022 року його віддали під опіку ветеранки чеченської війни, росіянки Ірини Рудницької. Після цього хлопець звернувся за допомогою до адвокатки.

"3 липня 2022 року Богдан зробив кілька безуспішних спроб повернутися в Україну. Він досі перебуває під опікою в Росії, попри те, що має законного опікуна в Україні. Йому видали російський паспорт і змушують отримати паспорт громадянина Росії для виїзду за кордон", – зауважує Катерина Бобровська.

19 листопада Богдану має виповнитися 18 років. Він вже отримав повістку про явку до військкомату Московської області 19 грудня 2023 року.

"Ми з сестрою Богдана надали всі необхідні документи, які підтверджують, що Богдан та його сестра є кровними родичами, а також документи, які підтверджують, що вона є його законним опікуном.

Документи мають нотаріальні посвідчення та Апостиль (офіційне свідоцтво, видане урядом, додане до документів, щоб вони були визнані при предʼявленні в іншій країні). Його український внутрішній паспорт та український закордонний паспорт також є в наявності", – розповідає Бобровська.

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Однак у розмові з адвокаткою Богдан повідомив про те, що Марія Львова-Бєлова (Уповноважена при президентові РФ з прав дитини) не має наміру повертати його до України.

Нагадаємо, благодійники повернули ще 19 дітей із тимчасово окупованих територій.