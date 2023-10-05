Благодійники повернули ще 19 дітей із тимчасово окупованих територій. ВІДЕО

Команда благодійників Save Ukraine змогла повернути 19 українських дітей з тимчасово окупованих територій.

Про це повідомив засновник фонду Микола Кулеба.

"19 українських дітей вдалося команді Save Ukraine вивезти з тимчасово окупованих територій в рамках 12 рятувальної місії. Це вже 196 дітей, яких наша команда повернула в Україну", – сказав Кулеба.

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Також він подякував усім, хто допомагав виконувати цю складну та важливу роботу.

З початком повномасштабного вторгнення росіяни часто викрадають українських дітей. Їх розлучають з батьками під час "фільтрації" та не лише. Головним куратором їх вивезення до окупованих територій і РФ є російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова.

Відомо, що росіяни цькують їх психологічно, обзивають за те, що вони українці та навіть б’ють за непокору.

Українська влада надалі шукає осіб, причетних до викрадення українських дітей – перші підозри за цей злочин оголосили в червні цього року.

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