У Британії знайшли любовні листи 250-річної давнини, адресовані полоненим морякам

У Великій Британії у Національному архіві знайшли листи, які конфіскував Королівський флот у полонених французьких моряків під час Семирічної війни 1756–1763 років.

Судячи з тексту послань, їх писали дружини французьких моряків, повідомляє The Telegraph.

Понад сотню листів, написаних у 1757—1758 роках, виявив історик Кембриджського університету Рено Морʼє.

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У них жінки, перебуваючи у Франції, звертаються до своїх чоловіків та синів – моряків французького корабля "Галатея", який британці захопили у 1758 році.

Фото: THE NATIONAL ARCHIVES

Тоді судно доставили в англійське місто Портсмут й продали, а членів екіпажу ув’язнили.

Ймовірно, моряки пробули за ґратами до закінчення війни у 1763 році.

"Я не можу дочекатися, щоб володіти тобою", – зазначається в одному листі з підписом "Ваша слухняна дружина Нанетт".

Один з листів написала Марі Дюбоск своєму чоловікові, старшому лейтенанту Луї Шамбрелану. Відомо, що пара ніколи більше не зустрілася, оскільки Марі померла в 1758 році, коли її партнер був у полоні.

"Я могла б провести ніч, пишучи тобі… Я твоя вірна дружина назавжди. Доброї ночі, мій любий друже", – зазначила інша жінка в листуванні.

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За словами історика, більша частина листів написана дружинами, однак деякі писали матері полонених. У одному з них жінка бідкалася на сина, що він майже не виходить з нею на зв’язок, перебуваючи в морі.

Матір нормандського моряка Ніколаса Квеснела писала, що думає "про вас більше, ніж ви про мене" й скаржилася на те, що "лише дружина його товариша повідомляє мені новини про вас".

"Ці листи про універсальний людський досвід, вони не є унікальними для Франції чи 18 століття загалом. Вони показують, як ми всі справляємося з великими життєвими викликами.

Сьогодні у нас є Zoom і WhatsApp. У 18 столітті люди мали лише листи, але те, про що в них писали, нам дуже знайомо", – сказав Рено Моріє, додавши, що "жахливо, як близько листи були до своїх адресатів".