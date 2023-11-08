Телескоп Евкліда зробив перші повноколірні знімки космосу. ФОТО

Телескоп Евкліда, також відомий як телескоп "темного Всесвіту", зробив перші повноколірні світлини космосу.

"Ми ніколи не бачили подібних астрономічних зображень із такою кількістю деталей", – описав знімки учасник місії Рене Лаурейс, повідомляє Space.com.

За словами астрономів, на світлинах показані раніше невидимі особливості навіть деяких глибоко вивчених космічних об’єктів.

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Наразі вчені кажуть, що телескоп готовий скласти карту "темної, невидимої сторони нашого Всесвіту".

Зокрема, телескоп має показати таємниці темної матерії, вивчаючи мільярди галактик, які знаходяться на відстані до 10 мільярдів світлових років від Землі.

Від так, на перших 5 знімках Евклід телескопа зображена:

"Прихована галактика"

Спіральна галактика IC 342. Якби її не перекривали газ і пил Чумацького Шляху, вона була б однією з найяскравіших об’єктів на небі, кажуть науковці. Фото: ESA

"Прихована галактика" або IC 342 розташована на відстані приблизно 11 мільйонів світлових років від Землі.

Її назва пов’язана з тим, що вона розташована за диском рідної нам галактики Чумацький Шлях й зазвичай перекривається космічним газом, пилом та зорями.

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За словами астрономів, IC 342 є спіральною галактикою, подібною до Чумацького Шляху.

Оскільки досліджувати нашу власну галактику важко, й ми можемо бачити її лише з краю, вивчення IC 342 може допомогти вченим більше дізнатися про Чумацький Шлях.

Зокрема, нові деталі, виявлені Евклідом, можуть допомогти простежити історію та еволюцію зірок, зазначив дослідник з Національного інституту астрофізики в Італії Леслі Хант.

"Завдяки знімку ми маємо широкий огляд всіє галактики. Також можна збільшити масштаб, аби розрізнити окремі зірки та зоряні скупчення", – додав Хант.

Старі й нові галактики у скупченні Персея

Сузір'я Персея знаходиться на відстані приблизно 240 мільйонів світлових років від Землі. Фото : ESA

На знімку, який зробив телескоп, видно понад 1000 галактик, що світяться в сузір’ї Персея, яке розташоване на відстані приблизно 240 мільйонів світлових років від Землі.

За словами астрономів, скупчення галактик, оточених перегрітим газом, вважається однією з наймасивніших космічних структур у Всесвіті.

На фото великі галактики цього скупчення можна помітити за їхнім жовтувато-білими гало, схожими на вуличні ліхтарі в туманну ніч.

Також на знімку видно близько 100 тисяч інших галактик. Вони помічені білими, жовтими та червоними цятками.

"Завдяки телескопу ми можемо побачити їх й ще раз упевнитися, що вони справді існують у такій великій кількості, як передбачалося", – сказав французький дослідник Жан-Шарль Куйландр.

Рожеві зірки у галактиці Бернарда

Тисячі зірок у галактиці Бернарда. Фото: ESA

Галактика Бернарда або NGC 6822 розташована на відстані 1,6 мільйона світлових років від Землі.

За словами вчених, NGC 6822 є першою неправильною галактикою, яку спостерігав телескоп Евклід.

Попри те, що галактика є частиною того ж скупчення галактик, що й Чумацький Шлях, вона містить елементи важких металів, яких, зазвичай, немає в молодих галактиках, які ще формуються.

Зірки в NGC 6397

Тисячі зірок у NGC 6397. Фото: ESA

Телескоп зазнімкував кулясте скупчення зірок NGC 6397. Їх пов’язує єдина сила гравітації, внаслідок чого вони обертаються в диску Чумацького Шляху на відстані приблизно за 7800 світлових років від Землі.

Очікується, що за допомогою фото Евкліда, астрономи зможуть виявити припливний хвіст – витягнутий потік зірок і міжзоряного пилу, утворений взаємною гравітацією двох галактик.

Туманність Кінська Голова

Хмари навколо туманності Кінська Голова. Фото: ESA

На п’ятому знімку телескоп зафільмував туманність Кінська Голова, яка розташована приблизно за 1500 світлових років від Землі в сузір’ї Оріона.

На фото видно, що зірка Сигма Оріона розташована над Кінською головою й поза полем зору телескопа, випромінює ультрафіолетове випромінювання, змушуючи космічний пил навколо світитися.

За словами астрономів, сама голова Кінської голови виглядає темною, оскільки її густі водневі хмари блокують фонове світло.

Хмари навколо туманності вже розсіялися, а стовп Кінської Голови розвалиться через 5 мільйонів років, кажуть астрономи.

Використовуючи можливості Евкліда, вчені сподіваються помітити в цьому регіоні багато тьмяних, молодих і раніше невидимих ​​планет, схожих на Юпітер.

Раніше ми повідомляли що у NASA показали нові світлини Всесвіту, створені за допомогою кількох телескопів.