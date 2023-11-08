Українець намагався вивезти до Польщі стародруки XIX століття: йому загрожує штраф. ФОТО

На кордоні з Польщею митники виявили у чоловіка 15 незадекларованих стародруків 1866-1901 років.
Українець намагався їх вивезти "зеленим коридором" вночі через митний пост "Устилуг", йдеться у Facebook Волинської Митниці.
Стародруки виявили у багажу чоловіка.
Зазначається, що книги мають ознаки культурної, історичної чи антикварної цінності.
|Усі фото: Волинська Митниця
"Стародруки передадуть на експертизу, аби встановити ступінь цінності кожного примірника та загальну вартість підбірки", – зазначають в митниці.
На чоловіка склали протокол про порушення митних правил (ч. 3 ст. 471 Митного кодексу).
За недекларування товарів йому загрожує штраф у розмірі 5,1 тис. грн.
Стародруки – це видання, надруковані з середини XV ст., відколи у Європі запровадили друкарство, до 1830 року включно, коли винайшли друк на ручних верстатах на ганчір’яному папері.
Раніше ми повідомляли, що до Польщі намагалися незаконно вивезти 18 старовинних монет.
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