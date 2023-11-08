Українець намагався вивезти до Польщі стародруки XIX століття: йому загрожує штраф. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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8 листопада 2023

На кордоні з Польщею митники виявили у чоловіка 15 незадекларованих стародруків 1866-1901 років. 

Українець намагався їх вивезти "зеленим коридором" вночі через митний пост "Устилуг", йдеться у Facebook Волинської Митниці. 

Стародруки виявили у багажу чоловіка. 

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Зазначається, що книги мають ознаки культурної, історичної чи антикварної цінності.

Усі фото: Волинська Митниця 

"Стародруки передадуть на експертизу, аби встановити ступінь цінності кожного примірника та загальну вартість підбірки", – зазначають в митниці. 

На чоловіка склали протокол про порушення митних правил (ч. 3 ст. 471 Митного кодексу). 

За недекларування товарів йому загрожує штраф у розмірі 5,1 тис. грн.

Стародруки – це видання, надруковані з середини XV ст., відколи у Європі запровадили друкарство, до 1830 року включно, коли винайшли друк на ручних верстатах на ганчір’яному папері.

Раніше ми повідомляли, що до Польщі намагалися незаконно вивезти 18 старовинних монет.

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