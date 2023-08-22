З України до Великої Британії намагалися вивезти рідкісні бронзові артефакти Київської Русі. ФОТО

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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22 серпня 2023

З України до Великої Британії поштою намагалися надіслати рідкісні бронзові артефакти Київської Русі. 

Історичні артефакти виявили в посилці під час митного контролю, повідомляють в Київській митниці.

У поштовому відправленні, яке прямувало з Умані до Великої Британії виявили сім деталей холодної зброї та її оздоблення II-XII століття нашої ери. 

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У Національному військово-історичному музеї України зазначили, що два з семи предметів є рідкісними й можуть бути частиною Музейного фонду. 

Фото: Київська митниця

Одна з них – бутероль, наконечник від меча. Він декорований зображенням птаха, в якому деталізовано голову, дзьоб, очі та пір’я. 

Інша рідкісна деталь представлена переплетенням тулубів трьох драконів або змій.

"Регіональний різновид бронзового наконечника від піхв меча (бутероль) та бронзова трьохлисна накладка, що оздоблювала перев’язь або піхви меча – "триксель". Обоє – періоду Київської Русі X-XI століття нашої ери", – додали в музеї. 

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Фото: Київська митниця

Також, у відправленні виявили:

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  • бронзову фібулу-брошку з виїмчастою емаллю (провінціальний Рим II-III століття н.е.);
  • різновид бронзового навершя руків’я меча романського походження з орнаментом (XI-XII століття н.е.);
  • перехрестя руків’я меча та основа двоскладового навершя від руків’я меча (XI-XII століття н.е.);
  • головку двоскладового навершя руків’я меча (XI-XII століття н.е.).

Усі артефакти автентичні, виготовлені із бронзи з використанням технологій доіндустріального періоду.

У митниці зазначили, що стосовно громадянки, яка відправляла рідкісні цінності за кордон складено протокол про порушення митних правил. Артефакти вилучили. 

Раніше ми повідомляли, що громадянин Молдови намагався вивезти з України мощі 80 святих.

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