З України до Великої Британії намагалися вивезти рідкісні бронзові артефакти Київської Русі. ФОТО

З України до Великої Британії поштою намагалися надіслати рідкісні бронзові артефакти Київської Русі.

Історичні артефакти виявили в посилці під час митного контролю, повідомляють в Київській митниці.

У поштовому відправленні, яке прямувало з Умані до Великої Британії виявили сім деталей холодної зброї та її оздоблення II-XII століття нашої ери.

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У Національному військово-історичному музеї України зазначили, що два з семи предметів є рідкісними й можуть бути частиною Музейного фонду.

Фото: Київська митниця

Одна з них – бутероль, наконечник від меча. Він декорований зображенням птаха, в якому деталізовано голову, дзьоб, очі та пір’я.

Інша рідкісна деталь – представлена переплетенням тулубів трьох драконів або змій.

"Регіональний різновид бронзового наконечника від піхв меча (бутероль) та бронзова трьохлисна накладка, що оздоблювала перев’язь або піхви меча – "триксель". Обоє – періоду Київської Русі X-XI століття нашої ери", – додали в музеї.

Фото: Київська митниця

Також, у відправленні виявили:

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бронзову фібулу-брошку з виїмчастою емаллю (провінціальний Рим II-III століття н.е.);

різновид бронзового навершя руків’я меча романського походження з орнаментом (XI-XII століття н.е.);

перехрестя руків’я меча та основа двоскладового навершя від руків’я меча (XI-XII століття н.е.);

головку двоскладового навершя руків’я меча (XI-XII століття н.е.).

Усі артефакти автентичні, виготовлені із бронзи з використанням технологій доіндустріального періоду.

У митниці зазначили, що стосовно громадянки, яка відправляла рідкісні цінності за кордон складено протокол про порушення митних правил. Артефакти вилучили.

Раніше ми повідомляли, що громадянин Молдови намагався вивезти з України мощі 80 святих.