До Польщі намагалися незаконно вивезти 18 старовинних монет

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
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12 січня 2023

У міжнародному поштовому відправленні виявили 18 старовинних монет, які мають культурну та історичну цінність. Свідоцтва на їхнє  вивезення не було. 

До Польщі відправлення надсилали з Луцька, звітує Київська митниця. 

Серед виявленого – 9 монет часів Речі Посполитої, 7 з часів Королівства Польського, Великого Князівства Литовського та Королівства Прусія, а також 2 монети часів Російської імперії, виготовлених для Польщі.

"Згідно з висновком фахівців Національного музею історії України, "денарій" Ядвіга Анжуйська 1384-1386 року, "півгріш" Сигізмунд I Старий 1523 року, "потрійний крейцер" Сигізмунд III Ваза 1616 року та "солід" Ян II Казимір 1652 року - мають культурну та історичну цінність", – йдеться у повідомленні.

Київська митниця / Facebook

Всі інші монети мають історичну цінність як зразки грошового обігу, що перебували у вжитку і вийшли з обігу.

Київська митниця / Facebook

Переміщення історичних та культурних цінностей через митний кордон без відповідного свідоцтва Міністерства культури України заборонено.

Стосовно відправника складено протокол про порушення митних правил за ст. 473 Митного кодексу України. Монети вилучено.

Раніше археологічні цінності хотіли вивезти за кордон як запчастини до сільгосптехніки.

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