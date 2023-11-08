Чи варто забороняти учням користуватися мобільними телефонами у школах – пояснює освітній омбудсмен

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8 листопада 2023

Заборона використання мобільних телефонів у школах може призвести до неможливості фіксувати випадки порушення прав учнів. Натомість наявність відео- чи аудіо записів мобінгу, булінгу та інших правопорушень дозволяє притягнути кривдників до відповідальності. 

Таку думку озвучив освітній омбудсмен України Сергій Горбачов у ході експертного обговорення. 

За його словами, з одного боку, використання мобільних телефонів в освітніх цілях допомагає урізноманітнити уроки та заняття, швидко зв’язатися з батьками в разі необхідності, а також фіксувати факти порушення прав, що визначено статтею 32 Конституції України. До того ж у 5-6 класах гаджети під час навчання є необхідністю, адже учні цих класів не мають надрукованих підручників.

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Та при використанні не за призначенням мобільний телефон може відволікати від навчання, сприяти академічній недоброчесності, знижувати рівень міжособистісного спілкування школярів, каже омбудсмен.

Фото: Klaus Vedfelt/Getty Images

На думку Сергія Горбачова, заборона нічого не вирішить – необхідно у правовому полі розробляти правила використання мобільних телефонів, які будуть приймати всі учасники освітнього процесу. Однак наразі немає чіткого розуміння, як це зробити, бо в закладах освіти не проводили моніторингових досліджень. 

До того ж в Україні відсутні законодавчі та нормативно-правові акти, які унормовують використання мобільних пристроїв у закладах освіти. Це ускладнює запровадження правил. 

"Адже у разі використання коробок для мобільних телефонів, відповідальність за їхнє збереження лягає на вчителя і є додатковим навантаженням для нього. Особливо складним є збереження мобільних телефонів під час повітряних тривог", – зазначають в Офісі освітнього омбудсмена.

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Ірина Батюк, УП. Життя

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