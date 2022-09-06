Стоп мобінг: в Україні збираються ввести штрафи за цькування на роботі

В Україні хочуть ввести штрафи для роботодавців за мобінг працівників.

Відповідний законопроєкт 5749 Верховна Рада ухвалила 6 вересня.

Термін "мобінг" застосовують для визначення недоброзичливих чи ворожих міжособистісних відносин на роботі.

Це психологічний терор, переважно груповий, який проявляється у цькуванні з працівників з боку колег, підлеглих або керівництва.

Таке цькування включає в себе постійні негативні висловлювання на адресу працівника, його соціальну ізоляцію всередині організації, або ж поширення образливих пліток.

"Мобінг розглядається як одна з форм дискримінації прав людини у трудових відносинах, яка проявляється через психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Що пропонують депутати:

штраф за мобінг 1700-2550 грн або 20-40 годин громадських робіт;

повторний або груповий мобінг – штраф 3400-5100 грн або 40-60 годин громадських робіт.

Наразі законопроєкт 5749 чекає ще розгляд під час другого читання.

Нагадаємо, раніше до українського законодавства вже внесли поняття мобінгу на роботі, однак за нього не було адміністративного покарання.