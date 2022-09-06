Стоп мобінг: в Україні збираються ввести штрафи за цькування на роботі

В Україні хочуть ввести штрафи для роботодавців за мобінг працівників.

Відповідний законопроєкт 5749 Верховна Рада ухвалила 6 вересня.

Термін "мобінг" застосовують для визначення недоброзичливих чи ворожих міжособистісних відносин на роботі.

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Це психологічний терор, переважно груповий, який проявляється у цькуванні з працівників з боку колег, підлеглих або керівництва.

Таке цькування включає в себе постійні негативні висловлювання на адресу працівника, його соціальну ізоляцію всередині організації, або ж поширення образливих пліток.

"Мобінг розглядається як одна з форм дискримінації прав людини у трудових відносинах, яка проявляється через психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності", – йдеться в пояснювальній записці до законопроєкту.

Що пропонують депутати:

штраф за мобінг 1700-2550 грн або 20-40 годин громадських робіт;

повторний або груповий мобінг – штраф 3400-5100 грн або 40-60 годин громадських робіт.

Наразі законопроєкт 5749 чекає ще розгляд під час другого читання.

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Нагадаємо, раніше до українського законодавства вже внесли поняття мобінгу на роботі, однак за нього не було адміністративного покарання.