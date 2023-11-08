Заплуталася в ожині: на Буковині понад дві доби розшукували зниклу у лісі жінку

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8 листопада 2023

5 листопада до поліції звернулася 55-річна жителька села Горішні Шерівці та повідомила, що її матір напередодні пішла в ліс по гриби та не повернулася додому. 

Поліція розпочала пошуки жінки, які тривали понад дві доби.

Зниклу пенсіонерку знайшли 7 листопада та доправили до лікарні, повідомили у відділі комунікації поліції Чернівецької області і розповіли, як тривала пошукова операція.

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До пошуків зниклої одразу залучили декілька груп.

Фото: Нацполіція

"Понад 20 кілометрів від дому пройшли правоохоронці та через дві доби в лісі в зарослях кущів поліцейський офіцер громади Михайло Нижник побачив пенсіонерку", – йдеться у повідомленні правоохоронців.

Жінка заблукала у лісі, заплуталася в ожині та не могла самостійно вибратися. 

Поліцейський офіцер громади одразу надав жінці першу домедичну допомогу, викликав лікарів, місцевого жителя – власника позашляховика, та на руках доніс буковинку до автомобіля. 

Медики, які приїхали на виклик, констатували у жінки переохолодження та госпіталізували до лікарні.

Наразі її здоров'ю та життю нічого не загрожує. 

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Ірина Бура, УП. Життя


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