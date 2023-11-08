Рада повернула історію України та іноземну мову до обов’язкових предметів ДПА, але закон запрацює після війни

Депутати Верховної Ради повернули історію України та іноземну мову до обов’язкових предметів державної підсумкової атестації (ДПА).

Норми відповідного закону №9046 запрацюють лише після припинення воєнного стану в Україні, повідомив "УП. Життя" голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак.

8 листопада Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт №9046, який передбачає проведення ДПА для учнів 9 та 11 класів з 4 обов'язкових предметів.

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Після закінчення 4 класу школярі складатимуть ДПА з української мови та математики.

Фото: Drazen Zigic/Getty Images

Для випускників 9 та 11 класів іспитів буде щонайменше 4, каже Бабак. Йдеться про українську мову, математику, історію України та іноземну мову.

"Закон набере чинності 1 січня 2024 року. Але кожного року під час дії воєнного стану, допоки ми не відвоювали усі наші території, ми скасовуємо ДПА. Тому цей закон "рамковий".

Разом із ним депутати ухвалили законопроєкт 10092 про вступ наступного року. Там написано, що ДПА ми скасовуємо", – сказав Сергій Бабак.

Раніше ми повідомляли, що у 2024 році в Україні планують провести пілотну Державну підсумкову атестацію для учнів 4-тих класів.