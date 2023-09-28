"Фіксація того, що є": чи треба буде готуватись до ДПА в 4 класі

У 2024 році в Україні планують провести пілотну Державну підсумкову атестацію для учнів 4-тих класів. В експериментальному тестуванні візьмуть участь 2 тисячі дітей.

Учням 9-тих та 11 класів цей іспит на 2024 рік скасують.

Проведення пілотного тестування необхідне для перевірки процедури оцінювання, розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю для "Української правди. Життя".

Реклама:

"Основна мета цього пілотування наступного року – перевірити процедури оцінювання. Тобто зрозуміти, чи можуть заклади освіти потім це реалізувати. І, безперечно, перевірити, чи тести посильні для учасників, чи потрібно змістити якісь акценти", – зазначила вона.

За словами посадовиці, основною метою тестів буде перевірити не лише знання 4-хкласника, але й здатність застосовувати навички, уміння, ставлення.



Керівниця УЦОЯО пояснила, що оцінюватимуть знання з української мови, читання, а також математики. Проводитимуть оцінювання вчителі, які навчали дітей.

"Хотілося б, щоб наповнення якнайкраще відповідало концепції НУШ, тобто це компетентнісні оцінювання, де важливим стає використання набутих знань і навичок, а не лише їхня фіксація.

Результати цих оцінювань не будуть персоніфіковані, ми також не будемо оприлюднювати результати закладів освіти в такому великому форматі, тому що будь-які рейтинги за цими результатами є шкідливими", – каже Вакуленко.

Вона додала, що ДПА в 4 класі матиме моніторинговий характер.

Реклама:

"Не потрібно готуватися до державної підсумкової атестації в четвертому класі, не потрібно спеціальних курсів підготовки, не потрібно стресувати, розв'язувати якісь приклади. Це просто фіксація того, що є. Важливо те, як ви навчалися впродовж 4 років. От з цим ви і маєте прийти на цю державну підсумкову атестацію", – зазначила очільниця УЦОЯО.

Тетяна Вакуленко наголосила, що жодних наслідків для дитини, для вчителя, для школи за результатами ДПА в 4 класі не буде.

Також в УЦОЯО планують розробити нову систему оцінювання знань після 9 класу. Це буде інший формат, ніж був ДПА. Перше тестування планується десь на 2026 рік.

"Там також будуть переважно компетентнісні завдання, і ми не будемо занадто швидко переходити на це оцінювання, тому що діти, які вчаться в НУШ, сьогодні тільки в 7-му класі. І ми дійсно хочемо розробити якісні інструменти, які б дали змогу робити висновки за результатами цих оцінювань, а не просто фіксувати результати", – розповідає Вакуленко.

Нагадаємо, в УЦОЯО також розповіли, чи збережуть формат НМТ після війни або ж повернуться до "класичного" ЗНО.

Також планують розширити список мов, якими можна буде складати іспит. Серед них будуть усі мови нацменшин крім російської.