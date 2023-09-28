"Фіксація того, що є": чи треба буде готуватись до ДПА в 4 класі

У 2024 році в Україні планують провести пілотну Державну підсумкову атестацію для учнів 4-тих класів. В експериментальному тестуванні візьмуть участь 2 тисячі дітей.
Учням 9-тих та 11 класів цей іспит на 2024 рік скасують.
Проведення пілотного тестування необхідне для перевірки процедури оцінювання, розповіла очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю для "Української правди. Життя".
"Основна мета цього пілотування наступного року – перевірити процедури оцінювання. Тобто зрозуміти, чи можуть заклади освіти потім це реалізувати. І, безперечно, перевірити, чи тести посильні для учасників, чи потрібно змістити якісь акценти", – зазначила вона.
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За словами посадовиці, основною метою тестів буде перевірити не лише знання 4-хкласника, але й здатність застосовувати навички, уміння, ставлення.
Керівниця УЦОЯО пояснила, що оцінюватимуть знання з української мови, читання, а також математики. Проводитимуть оцінювання вчителі, які навчали дітей.
"Хотілося б, щоб наповнення якнайкраще відповідало концепції НУШ, тобто це компетентнісні оцінювання, де важливим стає використання набутих знань і навичок, а не лише їхня фіксація.
Результати цих оцінювань не будуть персоніфіковані, ми також не будемо оприлюднювати результати закладів освіти в такому великому форматі, тому що будь-які рейтинги за цими результатами є шкідливими", – каже Вакуленко.
Вона додала, що ДПА в 4 класі матиме моніторинговий характер.
"Не потрібно готуватися до державної підсумкової атестації в четвертому класі, не потрібно спеціальних курсів підготовки, не потрібно стресувати, розв'язувати якісь приклади. Це просто фіксація того, що є. Важливо те, як ви навчалися впродовж 4 років. От з цим ви і маєте прийти на цю державну підсумкову атестацію", – зазначила очільниця УЦОЯО.
Тетяна Вакуленко наголосила, що жодних наслідків для дитини, для вчителя, для школи за результатами ДПА в 4 класі не буде.
Також в УЦОЯО планують розробити нову систему оцінювання знань після 9 класу. Це буде інший формат, ніж був ДПА. Перше тестування планується десь на 2026 рік.
"Там також будуть переважно компетентнісні завдання, і ми не будемо занадто швидко переходити на це оцінювання, тому що діти, які вчаться в НУШ, сьогодні тільки в 7-му класі. І ми дійсно хочемо розробити якісні інструменти, які б дали змогу робити висновки за результатами цих оцінювань, а не просто фіксувати результати", – розповідає Вакуленко.
Нагадаємо, в УЦОЯО також розповіли, чи збережуть формат НМТ після війни або ж повернуться до "класичного" ЗНО.
Також планують розширити список мов, якими можна буде складати іспит. Серед них будуть усі мови нацменшин крім російської.
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