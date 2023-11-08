На Чорногорі хурделиця: Карпати засипає снігом. ВІДЕО

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 листопада 2023

На Чорногірському хребті вирує негода: гори засипає снігом.

Відео з Чорногори оприлюднив рятувальник ДСНС в Івано-Франківської області Василь Фіцак.

"На Чорногорі прийшла зима," – підписав він.

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За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, така погода на хребті була від ранку 8 листопада: вони фіксували південний вітер з поривами до 9 м/с, обмежену видимість. Термометр показував  -1°С.

Нагадаємо, перший сніг у Карпатах цьогоріч випав 9 жовтня. Про погіршення погодних умов синоптики повідомляли завчасно.

 Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

За тиждень – 16 жовтня – рятувальники показали засніжену вершину Піп Іван. На фото була справжня зима, температура повітря опустилась до -6°С.

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