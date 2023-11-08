На Чорногорі хурделиця: Карпати засипає снігом. ВІДЕО

На Чорногірському хребті вирує негода: гори засипає снігом.
Відео з Чорногори оприлюднив рятувальник ДСНС в Івано-Франківської області Василь Фіцак.
"На Чорногорі прийшла зима," – підписав він.
Реклама:
За інформацією Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту, така погода на хребті була від ранку 8 листопада: вони фіксували південний вітер з поривами до 9 м/с, обмежену видимість. Термометр показував -1°С.
Нагадаємо, перший сніг у Карпатах цьогоріч випав 9 жовтня. Про погіршення погодних умов синоптики повідомляли завчасно.
|Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
За тиждень – 16 жовтня – рятувальники показали засніжену вершину Піп Іван. На фото була справжня зима, температура повітря опустилась до -6°С.
Читайте також: Як ходити в гори взимку: історії туристів та поради експертів