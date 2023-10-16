Гору Піп Іван у Карпатах замело снігом. ФОТО

Карпатські рятувальники показали, як засніжило гору Піп Іван Чорногірський.

Станом на 8 ранку 16 жовтня на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман (видимість до 30 метрів), повідомляють на Facebook-сторінці Чорногірського гірського пошуково-рятувального поста.

Вітер західний (зі швидкістю 4 м/с.), а температура повітря сягає -6°С.

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Фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, 9 жовтня на горі Іван Піп випав перший у цьому році сніг. Тоді на одній з найвищих гір було ясно, температура повітря також становила -6°С.

Раніше рятувальники показували сніг на горі Піп Іван у квітні. У розпал весни на горі фіксували хуртовину і сніг.