Рада не підтримала законопроєкт про розміщення Національного військового меморіального кладовища

Верховна Рада не зібрала достатньої кількості голосів, щоб ухвалити в першому читанні законопроєкт, який передбачає виділення ділянки землі під Національне військове меморіальне кладовище у Гатному, що на Київщині. Раніше депутати підтримали розташування цвинтаря у Биківні.

Як повідомив народний депутат із фракції "Голос" Ярослав Железняк, документ підтримали лише 194 народні депутати. Повторне голосування теж не підтримали.

За його словами, цим законопроєктом хотіли дати можливість Кабміну фактично змінити місце кладовища.

Реклама:

"Була дуже важка дискусія, оскільки раніше, 2 травня, парламент окремим законом № 9240 вже визначав місце для Національного військового меморіального кладовища у "Биківні". Але законопроєкт досі не підписаний, і навряд буде. І головне обговорення буде якраз про те, де ж буде місце розташування", – зазначив Железняк.

Фото: Верховна Рада

Народний депутат із фракції "Європейська солідарність" Володимир В’ятрович пояснює, що парламент не підтримав цей проєкт закону, адже він передбачав створення Національного військового кладовища у Гатному. Водночас раніше Верховна Рада вже ухвалила закон про його розташування у Биківні.

"За закон тоді проголосували 322 депутати. Це розташування підтримали родини загиблих героїв, які очікували що вже цього року зможуть поховати своїх родичів", – пише В’ятрович.

Законопроєкт про створення Національного меморіального військового кладовища був ухвалений у 2022 році. Однак й досі точаться суперечки навколо місця, в якому варто його побудувати.

Навесні 2023 року київська мерія виділила для НВМК ділянку у Биківні. Це рішення підтримали родини загиблих військових. Однак згодом у заповіднику "Биківнянські могили" заявили, що у Биківнянському лісі можуть бути старі поховання жертв сталінських репресій. Це відтягнуло б будівництво на довгий час.

Реклама:

Кабмін ухвалив нову ділянку – біля Південного кладовища у Гатненській громаді Фастівського району Київської області, неподалік від села Віта-Поштова. Рідні загиблих героїв проти такого рішення.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні досі немає Національного меморіального військового кладовища.

Ірина Батюк, "УП.Життя"