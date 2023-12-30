Перетнула Антарктиду на лижах за 31,5 дня: британка претендує на світовий рекорд серед жінок

Британська військова претендує на новий світовий рекорд серед жінок. За 31,5 дня вона перетнула Антарктиду на лижах, повідомляє The Guardian.

Капітан Харпріт Чанді подолала 1130 км антарктичного льоду за 31 день, 13 годин і 19 хвилин. Вона випередила попередню рекордсменку, канадку Керолайн Кот, на 1 день, 14 годин і 34 хвилини.

26 листопада Чанді вийшла з бухти Геркулес на шельфовому льодовику Ронне. На південний полюс вона прибула 28 грудня о 2:24 ночі за Гринвічем.

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Щодня Чанді була в дорозі по 12-13 годин. Із собою вона тягнула сани вагою 75 кг, в якому були всі необхідні для виживання речі.

Харпріт Чанді. Фото: polarpreet/Instagram

"Безумовно, це не був спринт, але мені доводилося постійно зважувати свої зусилля і вирішувати, як довго я буду йти на лижах. Занадто довго або занадто швидко – і я б перегоріла. Занадто повільно або занадто рано – і я не змогла б побити рекорд", – зауважила британка.

Це вже третій рекорд Чанді. До цього вона побила рекорди на найдовшу одиночну лижну подорож без підтримки в один кінець, здійснену жінкою, і на найдовшу одиночну лижну подорож без підтримки в один кінець в історії.

Для цього Чанді зробила перерву в кар'єрі. Вона була військовою медикинею та фізіотерапевткою.

"Я втомилася, але дуже рада, що мені це вдалося. Це зовсім не схоже на мою останню експедицію. Минулого разу я виклалася на повну, але швидкісний забіг – це зовсім інша справа. Після моєї останньої експедиції я знала, що можу добре впоратися з льодом. Це додало мені впевненості, що я зможу подолати цю дистанцію", – сказала Чанді.

Тепер Книга рекордів Гіннеса має підтвердити цей рекорд. Процес може зайняти кілька місяців.

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Нагадаємо, американець Джоел Штрассер причепив до своєї бороди 187 льодяників, встановивши "різдвяний" світовий рекорд.