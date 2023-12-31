У Лівії виявили голову статуї римського бога Вакха. ФОТО

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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31 грудня 2023

Лівійський дослідник археології Іссам Менфі знайшов голову статуї римського бога Вакха всередині водного каналу поблизу стародавнього міста Кирена в Лівії. Знахідку передали Управлінню з контролю за старожитностями Кіпру.

Вакх також відомий у римську епоху як Діоніс і Бахус. Він є богом вина, а також пов'язаний із родючістю, драмою і веселощами, пише Аrkeonews. У сільському господарстві його також зображували як бога дерев і лісу, тому часто зверталися з проханням про допомогу в зростанні садів.

Стародавнє місто Кирена заснувала в 631 році до нашої ери група емігрантів із грецького острова Фера, розташованого в Егейському морі. Руїни міста розташовані поблизу сучасного містечка Шахат у муніципалітеті аль-Джабель аль-Ахдар.

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Під час правління Єгиптом династії Птолемеїв Кирена стала одним з найбільш інтелектуально впливових центрів класичного світу. Завдяки медичній школі та великим філософам, місто викликало інтерес у римлян і перейшло під їхній контроль у 96 році до нашої ери. 

 ФОТО: Лівійське інформаційне агентство

Провінція Кіренаїка була об'єднана з Критом у 67 році до нашої ери і Кирена стала місцевою столицею.

За часів римського панування Кирена пережила два століття відносного миру і процвітання, які були перервані повстанням киринейських євреїв у 115 році нашої ери, що призвело до занепаду міста. 

Занепад Кирени посилився сильним землетрусом у 365 році нашої ери. Арабське завоювання 642 року нашої ери остаточно вирішило долю міста, перетворивши його на руїни, які можна побачити і сьогодні.

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