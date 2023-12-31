Талановитий інженер, зоорятівник, спелеолог: на фронті загинув боєць з позивним "Нутрій"

На фронті загинув відомий спелеолог, інженер і зоорятівник Святослав Романчук з позивним "Нутрій", який долучився до війська від початку повномасштабної війни.

Святослав загинув 28 грудня від поранення, несумісного з життям. Уламок від снаряда пробив сонну артерію.

Трагічну звістку повідомила дружина бійця Анна Даниленко.

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30 грудня вона мала їхати до Святослава, аби разом відсвяткувати Новий рік.

"Мого Славу вбили. Святослав Романчук загинув 28 грудня 2023 року вночі на позиціях на Лиманському напрямку.

Останні 3 місяці він був на нулі. Остання зустріч була короткою, його раптово витягли посеред ночі з ліжка і повезли на позиції, бо не було ким замінити інших", – написала жінка.

Святослав Романчук був талановитим інженером, винахідником, спелеологом, дигером

Анна згадує, що у них із коханим з першого дотику почалась "магія":

"Я нарешті знайшла свого чоловіка, який приймав мене, з яким в мене збігалися цінності, і постійно хотілося жартувати і сміятися. Мені так не вистачало його обіймів, ніжних, теплих, заколисуючих, весь цей час".

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24 лютого 2022 року Святослав приїхав з відрядження і пішов в ТРО, щоб захищати країну.

У вересні "Нутрій" приїхав до Києва на свій день народження. 25 вересня одружився з коханою, а потім знову поїхав на фронт.

Анна згадує, що на весіллі плакала, бо мусила знову прощатися з чоловіком.

"Слава був талановитим інженером, який міг у всьому розібратися, з руками з правильного місця. І дуже гострий допитливий розум. Трохи авантюрності.

Моя киця була дуже втомлена і зосереджена, коли ми бачились. Він робив все, щоб вижити і зберегти своїх. Радів, коли вдавалось попрацювати результативно.

Але нарікав, що його таланти не використовуються в повну силу. Тому що ставити інженера в окоп – це все одно що забивати цвях вазою…Кицюня моя кохана, я не хочу в це вірити. До виходу лишалось трошки. Герої вмирають…", – написала Анна.

25 вересня Святослав одружився з коханою. Фото: Анна Даниленко

"Нутрій" мав дуже багато талантів. Був досвідченим інженером, винахідником і дигером (любив подорожувати штучними підземеллями). Водив та ремонтував автомобілі. Проводив походи, спелеоекспедиції та дигерські змагання.

Спогадами про Святослава поділився його колега Михайло Сторожук, зоорятівник та співзасновник Kyiv Animal Rescue Group.

"Він стояв біля витоків "Команди порятунку тварин" ще в 2014-2015 роках. А ще за кілька років до того, як рятувати тварин стало спеціальністю, рятував бобра з каналізації...

Колись ми разом винайшли метод витягання кота зі стовпа, а потім пішли проводити підземні змагання. Лазив по деревах та допомагав у різноманітних рятувальних висотних роботах…

Всі завжди вважали його дуже везучою людиною, він неодноразово вибирався із найскрутніших пригод", – описав він товариша.

Орієнтовна дата похорону героя – 3 січня, але точний час та місце сімʼя повідомить згодом.

Усі охочі можуть фінансово підтримати сім’ю Святослава за реквізитами, які опублікувала дружина героя на Facebook.