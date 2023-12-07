"Годувала залишками їжі": 17-річна ізраїльтянка розповіла про перебування зі собакою в полоні ХАМАС

17-річна Мія Леймберг разом зі своїм ши-тцу Беллою 2 місяці пробули в полоні ХАМАС. Їх звільнили під час гуманітарної паузи, яка тривала до 1 грудня.

"Коли ми були там, мені доводилося годувати собаку залишками їжі", – розповіла дівчина в інтерв’ю Reuters.

На початку жовтня, коли бойовики ХАМАС атакували Ізраїль, Мія зі своїм улюбленцем гостювали у родичів у кібуці (місті) Нір-Іцхак, що на півдні Ізраїлю.

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Там дівчину разом з мамою, тіткою та дядьком взяли у заручники. Коли людей вантажили в автомобіль, Мія сховала собаку під піжамою

17-річна Мія Леймберг з песиком Беллою. Фото: Gil Bitan/X

"На щастя, Белла не схожа на всіх інших маленьких собачок, яких я знаю. Вона доволі тиха, якщо тільки не грається або не біситься. На моїх руках це був додатковий тягар вагою 4 кілограми, але якби я показала, що пес мені заважає, то, думаю, мені б не дозволили її утримувати", – розповіла Мія після поверненню з полону.

Його дівчинка назвала досвідом, який вона "ще довго не зможе усвідомити".

"Белла мені дуже допомогла, вона не давала мені нудьгувати й була моральною підтримкою", – сказала Мія, додавши, що в полоні залишилися її дядько та тітка.

За словами батька дівчини, Моше, бойовики ХАМАС помітили собаку ще в перші дні полону, коли бранцям доводилося підніматися по драбині.

Однак після короткої дискусії дівчині дозволили залишити тварину, каже Моше.

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"Мія дуже хвилювалася, що з собакою щось станеться, якщо вона її покине", – сказав батько.

Нагадаємо, ізраїльсько-палестинський конфлікт загострився 7 жовтня, коли ХАМАС ракетами атакував Ізраїль.

Цього ж дня бойовики прорвали кордон та напали на фестиваль електронної музики Supernova, частину учасників якого вбили та взяли у заручники.

9 жовтня в Ізраїлі заявили, що повернули під контроль усі райони на кордоні біля Сектора Гази.

У жовтні прем’єр-міністр Ізраїля оголосив, що держава планує наземний наступ на Сектор Гази, який може тривати три місяці.