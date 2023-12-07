У США до двох місяців роботи офіціанткою засудили жінку, яка жбурнула тарілку з їжею в працівницю ресторану

У Нью-Йорку 39-річна місцева жителька Розмарі Хейн жбурнула миску з гарячою їжею в обличчя працівниці ресторану мережі швидкоїжі Chipotle.

За це вона місяць проведе за ґратами й ще два місяці працюватиме в закладі фаст-фуду, повідомляють в CNN.

5 вересня в мережі з’явилося відео, на якому видно як жінка спершу лає співробітницю ресторану Емілі Рассел, а потім кидає тарілку з їжею їй в обличчя.

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Відомо, що обвинувачена Розмарі Хейн – мати чотирьох дітей.

Фото: Люк Шарретт/Getty Images/CNN

За словами її адвоката Джозефа О’Меллі, жінка раніше не мала проблем із законом. Хейн шкодує про свої дії, додав О’Меллі.

Суддя Тімоті Гілліган в суді Парми штату Огайо, який виносив вирок жінці, запропонував їй на вибір 90-денний термін ув'язнення або 30-денний термін ув'язнення і 60 днів роботи у закладі фаст-фуді.

На що жінка Хейн відповіла, що хотіла б "побути на місці співробітниці закладу". Наразі вона шукає роботу.

Також Хейн повинна буде сплатити штраф у розмірі 250 доларів й протягом двох років буде перебувати на випробувальному терміні.

"Я бачу такі справи частіше, ніж хотілося б", – зазначив Гілліган, який працює суддею впродовж 30 років, додавши, що довго думав про покарання для жінки.

Співробітниця мережі швидкоїжі Chipotle Емілі Рассел після інциденту звільнилася з роботи.