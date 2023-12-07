У Лас-Вегасі колишній професор вбив трьох людей у кампусі: його ліквідували

Анастасія Поя журналістка УП. Життя
7986
7 грудня 2023

В американському Лас-Вегасі 67-річний чоловік відкрив стрілянину в кампусі Університету Невади.

Внаслідок цього троє людей загинули, одну людину поранено, повідомляє CNN.

До правоохоронців близько 11:45 звернулися співробітники вишу й повідомили, що на четвертому поверсі закладу почалася стрілянина. 

Реклама:

Зазначається, що у цей час біля будівлі кампусу зібралися студенти – вони їли та грали в ігри. 

Перш ніж підозрюваного вдалося нейтралізувати, стрілянина розповсюдилася на кілька поверхів, кажуть у поліції. 

Внаслідок цього троє людей загинули, одна – дістала поранення, її стан стабільний. 

Близько 12:40 поліція повідомила, що підозрюваний мертвий.

За даними CNN, нападником був 67-річний колишній професор, який раніше викладав у Джорджії та Північній Кароліні.

Реклама:

Нагадаємо, 7 грудня в Росії восьмикласниця влаштувала стрілянину в ліцеї й наклала на себе руки. 

Читайте також: У США серед дітей різко зростає кількість смертей від вогнепальної зброї – дослідження


Реклама:


Реклама:
 1662
Суспільство

Втратив ногу ще у 2014-му: історія ветерана, який повів бійців на протезах у Карпати, щоб зібрати кошти на ЗСУ

Вікторія Андрєєва
 5397
КУЛЬТУРА

Реальність абсурду: Театр на Подолі поставив "Процес" Кафки. Чому його варто дивитись

Мар’яна Семенишин
 2196
КУЛЬТУРА

Усім приготувати фронтальні камери! Відзначаємо День музейного селфі

Анастасія Большакова