У Лас-Вегасі колишній професор вбив трьох людей у кампусі: його ліквідували

В американському Лас-Вегасі 67-річний чоловік відкрив стрілянину в кампусі Університету Невади.

Внаслідок цього троє людей загинули, одну людину поранено, повідомляє CNN.

До правоохоронців близько 11:45 звернулися співробітники вишу й повідомили, що на четвертому поверсі закладу почалася стрілянина.

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Зазначається, що у цей час біля будівлі кампусу зібралися студенти – вони їли та грали в ігри.

Three people are dead, and one person is in stable condition after a shooting on campus at the University of Nevada, Las Vegas, United States 🇺🇸 | 6 December 2023 | #VegasStrong #UNLV #UNLVSTRONGpic.twitter.com/E72QI8QwRh — Disaster Tracker (@DisasterTrackHQ) December 7, 2023

Перш ніж підозрюваного вдалося нейтралізувати, стрілянина розповсюдилася на кілька поверхів, кажуть у поліції.

Внаслідок цього троє людей загинули, одна – дістала поранення, її стан стабільний.

Близько 12:40 поліція повідомила, що підозрюваний мертвий.

За даними CNN, нападником був 67-річний колишній професор, який раніше викладав у Джорджії та Північній Кароліні.

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Нагадаємо, 7 грудня в Росії восьмикласниця влаштувала стрілянину в ліцеї й наклала на себе руки.