У США серед дітей різко зростає кількість смертей від вогнепальної зброї – дослідження

У США зростають смертельні випадки поміж дітей від вогнепальної зброї.

Про це пише The New York Times.

Прийнято вважати, що найбільшу загрозу для дітей становлять випадкові травми через їхній міцний стан здоров’я. Раніше велику частку смертельних випадків становили дорожні-транспортні пригоди.

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Водночас нове дослідження вказує на зміни. Згідно з його даними, рівень смертності серед дітей до 18 років у США від вогнепальної зброї зріс на 87% з 2011-го до 2021-го року. А кількість летальних випадків від ДТП знизилася майже вдвічі.

Це відкриття ще раз підкреслило правдивість інших даних, які вказують, що вогнепальна зброя – основна причина смерті американці до 20 років. У цій статистиці не враховували смерть передчасно народжених немовлят або дітей з вродженими аномаліями.

Дані дослідження в журналі Pediatrics вказують, що у 2021 році від вогнепальних поранень загинули 2590 дітей і підлітків у віці до 18 років, а у 2011 – 1311. Дослідники також виявили, що отруєння наркотичними речовинами зросло більш ніж удвічі.

Доктор Ребека Меннікс, провідна авторка статті, каже про великий успіх у захисті дітей від ДТП. Він зумовлений ременями безпеки, додатковими сидіннями та подушками безпеки у авто. Проте, за її словами, зі зброєю все навпаки.

"Стає лише гірше, і діти все частіше гинуть від вогнепальної зброї", – каже вона.

З’ясувалося, що рівень несмертельних травм серед дітей знизився більше, ніж наполовину – з 11 592 на 100 тисяч до 5 359. Проте рівень смертельних травм зріс з 14,07 до 17,3 на 100 тисяч.

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Винятком стала вогнепальна зброя та наркотики – у цьому випадку зросли і смертельні, і несмертельні травми.

Доктор Тоні Гроссі з Нового Орлеана пояснює це необхідністю допомоги постраждалим від вогнепальної зброї у перші хвилини. Поки дитину доставляють до лікарні у важкому стані з пораненнями, цінний час втрачають. Внаслідок цього більше дітей гине.

Гросс каже, що вогнепальну зброю можна модифікувати – наприклад, додати замки спускового гачка з ідентифікацією за відбитками пальців. Проте промисловість не хоче вносити такі безпекові функцїі. Разом із тим є екземпляри з технологією розпізнавання обличчя та відбитків пальців – як, наприклад, у Biofire.

Інше дослідження вказує, що закони штату можуть допомогти боротися з випадковими травмами або самогубствами. Статистика демонструє, що більше половини з приблизно 45 тис. смертей від вогнепальної зброї в США є самогубствами.

Згідно зі звітом, у Штатах із законами про безпечне зберігання зброї, які найбільше захищають, рівень самогубств серед дітей і молоді віком від 10 до 24 років був фактично нижчим у 2022 році, ніж у 1999 році.

А у штатах, де немає законів про безпечне зберігання або законів, які застосовуються лише тоді, коли власники зброї необачно чи навмисно дають дитині вогнепальну зброю, рівень самогубств серед молодих людей зріс на 36%.

Сьогодні понад 4,5 млн дітей з США живуть у будинках, де принаймні одна зброя заряджена.

Раніше ми розповідали про те, як зрозуміти, що людина здатна скоїти самогубство.