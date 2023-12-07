У Києві проректора одного з вишів викрили на хабарі за "не відрахування" студентів

Проректора одного з вищих навчальних закладів столиці викрили на хабарі – освітянин вимагав у студентів гроші за те, що їх не відрахують.
Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави, повідомляють в Київській міській прокуратурі.
Як встановили правоохоронці, проректор вимагав передати йому 40 тисяч гривень за те, що чотирьох студентів не відрахують з вищого навчального закладу.
Після того, як чоловік отримав кошти, його "на гарячому" викрили у приміщенні університету.
|Фото: Київська міська прокуратура
Проректора затримали та повідомили про підозру за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 4 ст. 368-3 ККУ).
Нині освітянин перебуває під вартою з альтернативою застави у сумі 150 тисяч гривень.
У коментарі "УП. Життя" речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець розповіла, що хабар чоловіку передавали двома частинами.
"Раніше йому вже "заплатили" 400 доларів. Перед затриманням проректор отримав другу частину хабаря – 800 доларів", – зазначила речниця.
Раніше ми повідомляли, що посадовицю Національної академії внутрішніх справ викрили на хабарі за "успішну сесію".
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