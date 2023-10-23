Посадовицю Національної академії внутрішніх справ викрили на хабарі за "успішну сесію"

Правоохоронці викрили керівницю відділення одного з інститутів Національної академії внутрішніх справ на хабарі, за який вона обіцяла успішне складання сесії.

Підполковник поліції мала отримати від студентів 37 тисяч гривень, повідомляє Офіс Генпрокурора.

"За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури викрито та повідомлено про підозру підполковнику поліції – керівниці відділення одного з інститутів Національної академії внутрішніх справ за фактом одержання неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України)", – йдеться у повідомленні.

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За даними слідства, жінка вимагала від студентів навчальної групи надати їй "благодійний внесок".

За це вона обіцяла лояльне ставлення до майбутніх юристів та позитивне оцінювання їхніх результатів.

Фото: Офіс Генпрокурора

Також за 400 доларів США посадовиця мала посприяти двом студентам в успішному складанні сесії.

"У ході слідства задокументовано одержання нею понад 37 тис грн хабара. Правоохоронці затримали її в порядку ст. 208 КПК України під час одержання другої частини оговореної суми", – розповідають правоохоронці.

Жінці повідомили про підозру. Санкція частини 3 статті 368 передбачає ув’язнення на строк від 5 до 10 років.

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Також якщо суд доведе провину посадовиці, її можуть позбавити права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років з конфіскацією майна.

Підозрювану викрили прокурори Київської обласної прокуратури спільно з оперативними працівниками Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції України

Нагадаємо, раніше через хабар за сесію правоохоронці затримали декана та замдекана різних факультетів в одному зі львівських університетів.