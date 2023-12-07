Реставрація похиленої вежі в італійській Болоньї вартуватиме 20 млн євро і займе 10 років – мер

Реставрація похиленої середньовічної вежі Гарісенди обійдеться країні у 20 мільйонів євро, а реставраційні роботи триватимуть щонайменше 10 років, повідомив мер італійського міста Болонья Маттео Лепор.

Про це він заявив під час брифінгу в мерії, пише The Guardian.

"Я думаю, що ми витратимо на відновлення вежі не менше 20 мільйонів євро, можливо більше. Для Пізанської вежі знадобилося 10 років на проєктування та реставрацію. Нічого не вказує на те, що тут усе буде швидше", – зазначив Маттео Лепор.

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Вежу уже закрили для відвідувачів через побоювання влади, що вона може обвалитися.

Фото: citylights Depositphotos

Вежа Азінеллі, яка побудована поруч з Гарісендою, має приблизно вдвічі більшу висоту і також нахиляється, проте наразі вона відкрита для туристів.

Майданчик Гарісенди вперше закрили у жовтні після того, як спеціальні датчики зафіксували зміни нахилу вежі. Гарісенда нахилена під кутом у 4 градуси, порівняно з 3,9 градусами для більш відомої Пізанської вежі в Італії.

Влада уже почала будувати 5-метровий бар'єр навколо Гарісенди на випадок можливого обвалу. Навколо вежі встановлять металеві сітки. Проєкт зі зміцнення вартує близько 5 мільйонів євро (4,3 мільйона фунтів стерлінгів).

Агентство цивільного захисту Італії оголосило "жовтий" рівень тривоги для території навколо Гарісенди. Це означає, що вона "перебуває під наглядом, але не становить безпосереднього ризику для безпеки людей".