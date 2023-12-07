Бив ногою та тягнув по асфальту: киянину за знущання з собаки загрожує до 8 років тюрми

Бура Ірина журналістка УП.Життя
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7 грудня 2023

У Києві собака породи йоркширський тер‘єр отримав численні переломи через знущання господаря.

Киянину повідомили про підозру, йому загрожує до 8 років позбавлення волі, повідомляє Київська міська прокуратура.

Як встановило слідство, чоловік, вигулюючи на території заповідника "Бабин Яр" собаку породи йоркширський тер‘єр, декілька разів підняв тварину вгору за ошийник, бив ногою та тягнув силою по асфальту.

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Тварина отримала численні переломи.

 ФОТО: molka/Depositphotos

Про інцидент правоохоронців повідомили свідки. Дії чоловіка також зафіксували камери відеоспостереження на території заповідника.

За інформацією відомства, 51-річному киянину повідомлено про підозру за фактом жорстокого поводження з твариною, що призвело до тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 299 КК України).

Наразі слідство триває, додали правоохоронці.

Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Закарпатті підлітки закатували кошеня до смерті.

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