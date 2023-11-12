У Києві чоловік бив і душив йоркширського тер'єра: поліція відкрила провадження

У Києві чоловік під час прогулянки бив собаку породи йоркшир-тер’єр, душив його ремінцем та силою тягнув по асфальту.

Люди помітили знущання з тварини в парку "Бабин Яр" та викликали правоохоронців, повідомляє поліція Києва.

На виклик приїхали патрульні, а слідчі – внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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"До чергової частини Шевченківського управління поліції надійшло повідомлення від двох перехожих про те, що в парку "Бабин Яр" чоловік знущається з собаки. На місце негайно прибув наряд патрульної поліції та слідчо-оперативна група районного управління поліції", – йдеться у повідомленні поліції на Facebook.

Фото ілюстративне: molka /Depositphotos

Правоохоронці встановили, що чоловік йшов парком з маленьким собакою породи йоркшир-тер'єр, бив його ногами, душив ремінцем і тягнув силою по асфальту.

Песика відвезли до ветеринарної клініки, щоб встановити ступінь тяжкості травм.

При огляді ветеринари виявили у собаки перелом ребер, перелом задньої лівої кінцівки та численні садна.

Пес залишився під наглядом у ветеринарній клініці для подальшого лікування.

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Також поліціянти вже встановили особу кривдника – це місцевий мешканець 1972 року народження.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України – жорстоке поводження з тваринами.

"Вирішується питання про повідомлення зловмиснику про підозру.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 1 до 3 років або позбавлення волі на строк від 2 до 3 років з конфіскацією тварини", – додають у поліції.

Нагадаємо, раніше у Чернівцях 6-річна донька грумерки проникла на терасу чужого будинку і вбила йоркширського тер’єра.