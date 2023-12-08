Унікальне затемнення: перед однією з найяскравіших зірок пролетить астероїд

Альона Павлюк журналістка УП.Життя
4819
8 грудня 2023

Одна з найбільших та найяскравіших зірок нічного неба може зникнути на 15 секунд. 

Все через астероїд, який пролетить перед нею і спричинить незвичайне затемнення, повідомляє Associated Press.

Йдеться про другу за розміром зірку із сузір’я Оріона – Бетельгейзе. Вона знаходиться на відстані 700 світлових років від Землі, тому її можна побачити неозброєним оком. Ця зірка в тисячі разів яскравіша і приблизно в 700 разів більша за Сонце. 

Реклама:

З 11 на 12 грудня повз Бетельгейзе пройде астероїд Леона – довгастий космічний камінь з головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером, що повільно обертається.

Знімок Бетельгейзе, зроблений із Землі. Фото: ESO/Digitized Sky Survey 2/Davide De Martin

Затемнення триватиме не більше ніж 15 секунд. Побачити його зможуть люди, які мешкають уздовж шляху, що простягається від Таджикистану і Вірменії, через Туреччину, Грецію, Італію та Іспанію до Маямі, Флориди-Кіс та деяких районів Мексики.

За допомогою затемнення астрономи сподіваються дізнатися більше про Бетельгейзе та Леону. Зокрема, під час минулого спостереження вони встановили розміри астероїда – 55 кілометрів завширшки та 80 кілометрів завдовжки.

Невідомо, чи закриє Леона собою всю зірку, спричинивши повне затемнення. Вчені припускають, що може утворитися "вогняне кільце". 

Нагадаємо, на Сонці виник ​​"архіпелаг плям" у 15 разів ширший за Землю, який він може спричинити магнітні бурі.

Читайте також: Астероїди й "діамантовий дощ". Що ви знаєте про Сонячну систему? ТЕСТ

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 1662
Суспільство

Втратив ногу ще у 2014-му: історія ветерана, який повів бійців на протезах у Карпати, щоб зібрати кошти на ЗСУ

Вікторія Андрєєва
 5397
КУЛЬТУРА

Реальність абсурду: Театр на Подолі поставив "Процес" Кафки. Чому його варто дивитись

Мар’яна Семенишин
 2196
КУЛЬТУРА

Усім приготувати фронтальні камери! Відзначаємо День музейного селфі

Анастасія Большакова