Унікальне затемнення: перед однією з найяскравіших зірок пролетить астероїд

Одна з найбільших та найяскравіших зірок нічного неба може зникнути на 15 секунд.

Все через астероїд, який пролетить перед нею і спричинить незвичайне затемнення, повідомляє Associated Press.

Йдеться про другу за розміром зірку із сузір’я Оріона – Бетельгейзе. Вона знаходиться на відстані 700 світлових років від Землі, тому її можна побачити неозброєним оком. Ця зірка в тисячі разів яскравіша і приблизно в 700 разів більша за Сонце.

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З 11 на 12 грудня повз Бетельгейзе пройде астероїд Леона – довгастий космічний камінь з головного поясу астероїдів між Марсом і Юпітером, що повільно обертається.

Знімок Бетельгейзе, зроблений із Землі. Фото: ESO/Digitized Sky Survey 2/Davide De Martin

Затемнення триватиме не більше ніж 15 секунд. Побачити його зможуть люди, які мешкають уздовж шляху, що простягається від Таджикистану і Вірменії, через Туреччину, Грецію, Італію та Іспанію до Маямі, Флориди-Кіс та деяких районів Мексики.

За допомогою затемнення астрономи сподіваються дізнатися більше про Бетельгейзе та Леону. Зокрема, під час минулого спостереження вони встановили розміри астероїда – 55 кілометрів завширшки та 80 кілометрів завдовжки.

Невідомо, чи закриє Леона собою всю зірку, спричинивши повне затемнення. Вчені припускають, що може утворитися "вогняне кільце".

Нагадаємо, на Сонці виник ​​"архіпелаг плям" у 15 разів ширший за Землю, який він може спричинити магнітні бурі.