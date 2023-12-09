В Україні фіксують "тривожне зростання" кількості стійких до антибіотиків інфекцій – звіт

На тлі війни з Росією в Україні значно зросла кількість інфекцій, стійких до антибіотиків. Їхнє поширення називають "невідкладною кризою", яку треба вирішити.

Про це йдеться у звіті, який опублікував американський Центр з контролю та профілактики захворювань (CDC), пише CNN.

"Загальновідомо, що у всьому світі резистентність бактерій до антимікробних препаратів спричиняє більше смертей, ніж ВІЛ або малярія. Вона визнана головною глобальною загрозою громадському здоров’ю", – зазначають дослідники з американського Центру з контролю та профілактики захворювань, Центру громадського здоров’я України та Всесвітньої організації охорони здоров’я.

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Дослідники зазначають, що в Україні і до війни рівень резистентності до антимікробних препаратів був високим, а збільшення поширеності травматичних ран і пов’язане з війною навантаження на заклади охорони здоров’я лише пришвидшило виявлення мультирезистентних мікроорганізмів, які поширюються в Європі.

"Підвищення рівня антимікробної резистентності в інших війнах, зокрема в Іраку, і довгострокові наслідки, які воно мало для цивільних і військових, тільки підтверджує загрозливість цієї тенденції в Україні. Це – термінова криза, яку необхідно вирішити, навіть якщо війна ще триває", – йдеться у звіті.

Працівники Центру громадського здоров’я України впродовж листопада-грудня 2022 року опитували пацієнтів трьох обласних лікарень.

14% респондентів розповіли, що мають "високі показники антимікробної резистентності". До того ж 60% з них були інфіковані мікроорганізмами, стійкими до антибіотиків широкого спектра дії – карбапенемів.

У серпні 2022 року Центр громадського здоров’я України оцінив можливості лабораторій з профілактики та контролю інфекцій і стійкості до антибіотиків у лікарнях Тернополя, Хмельницького та Вінниці.

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Результати засвідчили "недостатність" нагляду за інфекціями та здійснення профілактичних заходів, як-от гігієни рук. Лабораторні оцінки виявили "численні проблеми": недостатню кількість обладнання, неоптимальні методи біобезпеки, а також перебої з доступністю витратних матеріалів для тестування чутливості до антибіотиків.

"Для порятунку життів в Україні та обмеження розповсюдження світом резистентності до антибіотиків необхідна термінова розбудова потенціалу для запобігання, виявлення та реагування на такі випадки", – резюмують автори звіту.